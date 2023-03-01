拒當下流老人！ 一篇教你秒懂年金險眉角

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聯合新聞網／ 好險有小琪
民眾應居安思危，提早準備退休帳戶的穩定現金流。示意圖／聯合報系資料照
民眾應居安思危，提早準備退休帳戶的穩定現金流。示意圖／聯合報系資料照

上篇專欄大家了解樂活退休需準備好退休、醫療、長照三帳戶，而其中「退休金」是大家詢問度很高的議題。小琪經常被問起：「業務員都推薦『年金險』當退休規劃，究竟他們說得對不對？要怎麼規劃額度適合自己的方案？」本篇就帶大家讀懂年金險眉角。

報導指出民眾的退休金規劃過去多以定存為主，但近年定存利率低難以抵抗通膨，因此「股票」（38.9％）和「保險」（36.9％）已成為退休兩大理財工具，其中保險又以儲蓄險及年金為主。

年金保險是什麼？ 主要分三種類型

年金險指的是保險公司在保戶生存期間，依照合約內容約定的方式在約定期間內給付保險金給保戶，因為保險金的給付會按照年度週期，稱作「年金保險」。例如：小美與a公司簽訂年金保險並投入150萬元保費，並約定70歲起每月給付年金8000元，只要小美仍生存就每月約領8000元領到身故那一天。

更細緻地分類，年金險以「定額年金險」、「利率變動型年金險」以及「投資型年金險」三種為主。

定額年金險：根據保險契約約定，每期領取固定金額。

利率變動型年金保險：目前是主流，利率可反映市場趨勢。保戶在年金累積期繳交保費給保險公司，保費內含行政費用，保險公司每年會以宣告利率來累積保單價值準備金，最後在約定的年金給付期讓保戶領回。

變額年金險：屬於投資型保單，保戶自由選擇投資標的，保單帳戶價值會隨投資標的績效而變動，風險自負不保證保戶能領取的金額。

年金險的優點及眉角

年金在固定週期給付，能為保戶創造較為安穩的現金流，且保險公司提取責任準備金，不擔心其破產導致血本無歸。而年金險通常投保年紀在0-80歲，有體況的民眾通常也能投保。整理來說，年金險是因應高齡化的理財工具，把「活太久」的長壽風險轉嫁給保險公司。

但也要注意有些分年期繳的年金險會需要長時間累積保單價值準備金，當然躉繳的年金險就沒有此問題，此外也要注意一旦年金給付開始，就不能解約和保單借款。

上篇專欄提到，退休金的準備共分三階層，強制性社會保險（勞保、公保）、職業退休金以及個人準備，但近期報導卻顯示民眾退休後的所得替代率約五成，也就是說退休後的生活花費僅剩退休前的一半，全台更有65%勞工的勞保年金月領不到2萬元。民眾應居安思危，提早準備退休帳戶的穩定現金流，而本篇也供民眾判斷年金是否為適合自己的理財選項。

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退休金

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