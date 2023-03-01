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大容量桶存錢「總金額曝光」嗨喊想出國 網提1隱憂滅火

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO用大容量桶裝水存錢。圖擷自爆廢公社
原PO用大容量桶裝水存錢。圖擷自爆廢公社

每個人的存錢方式都不同，有人習慣規律地放進銀行，也有人偏好自由地想存多少就存多少。日前一名男網友在臉書上發文，提到自己用「大容量桶」存錢，一年左右的金額就達到4萬1886元，而貼文曝光後也掀起討論，有網友隨後提出1隱憂。

日前一名男網友在臉書社團「爆廢公社」上發文，他透露當下吃飽太閒，因此決定整理一下存錢筒。從照片中可以看見，原PO把銅板整理後放進夾鏈袋，其中50元銅板有540枚，共計2萬7000元；10元銅板有1300枚，共計1萬3000元；5元銅板有200枚，共計1000元；「其他」的銅板共計886元，整個存錢筒總共有4萬1886元

原PO坦言總金額讓他相當意外，也打算拿這筆錢出國玩，「只是要去哪呢？一個人沒什麼方向，下次我準備丟20公升的加水桶…應該存個7到8年就會滿」。然而，也有網友好奇詢問「這是存多久的戰績？」原PO透露大概一年，或者是不到一年。

總共存了4萬1886元。圖擷自爆廢公社
總共存了4萬1886元。圖擷自爆廢公社

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「搭火車玩一圈台灣」、「小人國」、「不簡單…我是投多少就挖多少」、「我如果用這個存會永遠存不滿，小孩會偷挖」、「富國島，蠻美的」、「4萬不夠出國」、「可以港澳三日遊了，南港蘇澳玩到吐」。

也有網友提到假幣的隱憂，「這些錢本來可以去日本玩，結果去銀行換鈔後，大概只剩鹿港一日遊」、「50元很多假幣」、「原本能去法國巴黎，存完銀行只剩淡水八里」、「怕是50元很多假幣」、「我比較想知道拿去銀行存會被扣多少假幣」。

假幣 爆廢公社 換鈔

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