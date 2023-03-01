種金絲楠木樹苗=開了一家「綠色銀行」 深山農民數十年後變百萬富翁

• 從還原論與系統論視角分別理解T型商業模式，有哪些顯著的不同？ • 企業產品代表著一個怎樣的不可分割的整體？ • T型商業模式理論能否解釋95%以上的企業？

做公益、做慈善，最高的境界就是「授人以魚，不如授人以漁」，再昇華到理論層次，就是要為被資助者設計一個商業模式。

金絲楠木樹苗很珍貴

「邏輯思維」跨年演講中有這樣一個「時間的朋友」例子：上海投資人王益和買了20萬棵金絲楠木樹苗，免費送給四川深山裡的農民，要他們種在房前屋後、山上路邊。金絲楠木是中國特有的珍貴木材，在古代是皇家的專用木材，而今即使原產地四川，野生金絲楠木也已非常罕見。

王益和把樹苗免費送給村民時，有一個附帶條件，種下去後5年內不准賣出。這些樹苗每年只能長高約10公分，20～30年後，就可以長到3～4公尺高，稀有物資加上通貨膨脹效應，那時一棵樹苗價值上萬人民幣已經不成問題。一戶村民種了幾百棵，就像開了一家「綠色銀行」，幾十年或上百年後就成了百萬或千萬富翁。

本文出自《新競爭策略》 根據T型商業模式理論，上例中的創造模式、行銷模式、資本模式都組合在一起了。它隱含的假設是，「皇帝的女兒不愁嫁」，創造模式生產多少，市場就會需要多少，所以行銷模式依附於創造模式中；金絲楠木會不斷升值，具有複利或指數成長效應，大自然賦予這些農民的創造模式自己就會「錢生錢」，所以資本模式也依附於創造模式中。

T型商業模式有三大部分

一個完全版的T型商業模式有三大部分共13個要素，見圖1-4-1。圖1-4-1右下側虛線框內是以還原論的視角給出的T型商業模式結構化分級示意圖。首先，T型商業模式分為創造模式、行銷模式、資本模式三大部分；其次，這三大部分還有各自的構成要素。

圖1-4-1 T型商業模式全要素構成圖（左上）及結構化分級示意圖（右下）

企業產品決定成敗

商業模式是企業贏利系統的一個子系統。從系統論視角，圖1-4-1是T型商業模式全要素構成圖。乍看到這個圖，我們會覺得它構成要素較多，連結關係有點複雜。就像庖丁解牛，我們先要找到一個切入點。

對於這個圖來說，切入點是中間的大方框—產品組合、價值主張、贏利機制三者皆在其中，它們是「三位一體」。一個企業擁有的產品具有模組組合或多產品搭配的一面（產品組合），同時也有滿足目標客群需求的一面（價值主張），還有透過客戶付費購買為企業帶來盈利的一面（贏利機制），所以它們本質上是一個「整體」。

只不過產品組合代表這個「整體」的實體形式，而價值主張、贏利機制代表這個「整體」的虛擬形式。之前的書籍中，筆者用「產品組合」代表這個整體。為了避免混淆，在本書中用「企業產品」代表這個整體。因此，這裡的企業產品是一個專有名詞，等同於企業生命體中的企業產品，都表示產品組合、價值主張、贏利機制三者合一的整體。

激發客戶強烈需求

例如：一部智慧型手機就是一個產品組合，通常由硬體、作業系統、APP組成。它不僅可以打電話、傳簡訊，透過安裝APP可以衍生出「無窮無盡」的應用功能，而且每個廠牌都有自己的產品特色，這些共同構成了該產品組合中蘊含的吸引客戶購買的價值主張。廠商銷售手機、配件，並透過軟體、維修服務收費，為企業帶來持續盈利，這是產品組合中蘊含的贏利機制。

從形式上看，設計商業模式，核心是設計產品組合，而產品組合可行與否，取決於蘊含的價值主張滿足客戶需求的程度。唯有客戶需求強烈，才會形成對產品組合的購買、口碑傳播等。這些都是贏利機制形成的前提條件。

從實質上看，一個優秀的商業模式，產品組合、價值主張、贏利機制三者是一個有機的整體，缺一不可、不可分割，並且它們之間相互激發、相互增強，將優勢最大化。我們在前文中討論競爭策略的企業生命體，要把企業產品放在第一位，然後擴大到商業模式，再擴展到企業贏利系統。

專家學者們常說，商業模式決定企業成敗，實際上是企業產品決定企業成敗。試想，如果一個企業的產品組合沒有競爭力，價值主張不能激發目標客群的強烈需求，那麼必然會出現銷售受阻、產品積壓，設計再巧的贏利機制也不能真正帶來盈利。

（本文出自《新競爭策略》，作者：李慶豐）