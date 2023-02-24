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他月存3萬嘆「何時能財富自由？」 網見這1事吐嘈：別指望了

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO的友人縮衣節食的存錢，但又想買房買車，大嘆不知道何時才能財富自由。示意圖／本報資料照片
原PO的友人縮衣節食的存錢，但又想買房買車，大嘆不知道何時才能財富自由。示意圖／本報資料照片

在這個高物價低薪的時代，許多人都會做一些理財規劃，例如定存、買股、買房等投資，利用錢滾錢來增加收入，有網友就透露身邊一名友人每個月都存3萬元，卻又想買房買車，大嘆不知何時才能財富自由，貼文也引起不少熱議。

這名網友在PTT寫道日前和朋友吃飯，在閒聊過程中得知友人每個月都咬緊牙根、縮衣節食地存3萬元，但對方有在租房子，因此還得支付房租。每個月存這麼多錢，也讓友人大嘆「到底什麼時候才能買房買車財富自由呢？」

原PO聽了相當驚訝又佩服，因為自己每個月只能存1萬5，但友人卻是多他一倍，讓他不禁讚嘆又佩服，只好每個禮拜買一張樂透，看看能不能獲得財神爺的青睞，早日財富自由。

不少人都認為買房買車根本無法財富自由，「買房買車才剛開始好嗎？哪來自由」、「不買房買車才能財富自由」、「想在台灣買車，就離財富自由又退了幾步了」、「我覺得先存到200萬買小房子，車子是負債就不要先買了」、「房車買了才不自由+1」、「存3萬不買車買房一定可以，只要你物慾不高，但是要買車買房你就別指望了吧」。

還有網友給予建議，「年輕的話想辦法提升自己賺多一點，然後先想好投資理財的計畫，自己是覺得不一定要年輕買房啦，租個10-20年多一些經驗中年後再買房也ok，至少到時也有一定的資金了」、「重點還是要想辦法增長你的收入」、「每個月一張ETF」、「要存股，錢才會幫你賺錢」。

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