怕千萬遺產被抽重稅 兒要父親保險被痛罵「希望我早死嗎？」

談到遺產問題，總是會牽動家族的敏感神經，若沒有儘早決定，後續恐怕惹上許多麻煩，但如果在當事人往生前處理，又可能惹得對方不悅。近來在日本，就有這麼一則家庭失和的案例。

根據日本媒體「マネー現代」報導，一位化名林田光男53歲男子，家族在東京有一間透天厝，資產超過一億日幣（約相當於新台幣2248萬元）。光男考慮到金額龐大，將來若是80多歲的父親過世，他要繼承遺產時，恐怕被課徵的稅額也會相當可觀。

因此，光男便和父親商討，希望能藉由加入保險等手段，避免以後被課大筆的遺產費。不過，父親認為他留下的遺產，絕對夠光男過日子，因此要他不用擔心，拒絕了光男的提議。

然而光男還是不死心，除了持續勸說之外，還會不時拿出保險的傳單，或是相關的雜誌給父親看。結果光男的行為，引起父親的震怒，痛斥他「你就這麼希望我早點去死嗎」，從此遭到父親的疏遠，完全搞壞了父子關係。

稅理士天野隆指出，其實像這樣的案例很常發生。然而對於這些年邁的銀髮族而言，被子女強迫性地要求「麻煩做好過世後的準備」，心裡一定不會好受。子女如果擔心遺產問題，應該用更委婉的方式勸說，例如表達對日後生活的擔憂，避免直接談錢等等，才比較能夠說服長輩。