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一個公式，算出退休準備金缺口 「25、5、4」讓錢增生花不完

聯合新聞網／ 虎吉文化
要對抗通貨膨脹就要讓手上的錢跟著膨脹，但是要膨脹到多少才叫安全呢？ 示意圖／ingimage
要對抗通貨膨脹就要讓手上的錢跟著膨脹，但是要膨脹到多少才叫安全呢？ 示意圖／ingimage

盤點完風險我們就要接著了解，具體到底可以怎麼做呢？我們來進入攻略階段。

本文出自《上班族提早退休金錢課》
本文出自《上班族提早退休金錢課》
前面說過，要對抗通貨膨脹就要讓手上的錢跟著膨脹，但是要膨脹到多少才叫安全呢？有個簡單的退休密碼，也就是抗通膨密碼叫做：25、5、4。

這個是什麼？就是你只要存到年支出的25倍的本金，投資在5％的工具上，每年領4％出來花，就會讓你的錢啵啵啵啵的膨脹起來，而且還花都花不完。這個密碼能夠讓你狙擊通膨，安心退休。

我舉個實例來講，比如說你如果一個月花4萬元， 抓整數一年大概花50萬元，那乘以25倍之後，得出你要存到的本金就是1,250萬元。

1,250萬元看起來很多，但是不要擔心，年支出的50萬元當中，可能有30萬元政府會幫忙負擔，為什麼？因為你有乖乖繳勞保。

我們在計算退休預算的時候，一定要把勞保扣掉， 不然你就會過度焦慮。勞保對於認真工作，月薪5萬元，乖乖繳勞保達到35年的人，最後他的支出可以被政府給付掉一大部分（若每月領政府2.5萬元，每年領30萬元，替代率50％），那麼你真正要出的準備的本金，只有500萬元就可以了（圖3-7）。

所以一個月薪5萬元穩定繳勞保的上班族，月花4萬元的話，其實要存的就是500萬元本金。

接著我們再看一個表格（圖3-8），如果你放500 萬元的本金，連續30 年，你還是每年都有提領4％出來花，期末本金會變成673.9 萬元。

我把它做成柱狀圖，我們看看灰色的部分，灰色的就是你的本金，越來越高就代表說起來越來越多，看到綠色的那個是你提領出來花的，你每一年都還是有領出來花，可是仍然並不會把本金侵蝕到底，所以有這樣的本金，然後放進5％報酬率的地方去滾，是很重要的，這就是讓錢自動增生，抗通膨安心退休的一個神奇數字。

（本文出自《上班族提早退休金錢課》，作者：李雅雯（十方））

勞工退休金 理財

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