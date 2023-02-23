他14歲就輟學去炸薯條、建教班畢業低薪出身 28歲身價破800萬

他14歲就輟學去炸薯條

我認識另一個年輕男孩范開鈞，新竹人。上有兩個姐姐，他爸爸年輕時開貨車，開了個貨運行，長期背脊長骨刺都沒有去看醫生，結果在40幾歲某一年突然癱瘓，然後就沒有辦法再站起來。他在14歲的時候就知道，家境大概就垮了，因為他媽媽是家庭主婦，所以他跟姐姐很早就輟學，14歲那一年就跑去一個遊樂場幫忙炸薯條打工。

進建教班日做8小時

可是不管他怎麼打工，他們家都很窮，所以他根本就死了念普通高中的心。他國中一畢業就去念建教班，是跟中華汽車有建教合作的學校，這模式其實就接近於學徒，可說是有薪的學徒。

他說他進建教合作公司工作一個月可以拿24,500元的最低薪資，從早做到晚8個小時。他們是做車床，要拿噴槍，全身要穿防護衣去焊東西，經常全身是汗，8個小時都在流汗。一般人在這麼辛苦情況下工作，回家只想洗澡睡覺，他有很強大的賺錢動力，他去把假日班統統包起來，人家不要加的班他都樂意去包。

組裝電腦、打寶物賺外快

所以他一個月不只賺24,500元，他有辦法再增加他的收入，有辦法超過34,000 元。多出了這些錢，他仍不以此為滿足，中午休息時間會去招攬生意，幫中華汽車裡面一些老師傅組裝電腦、更新軟體，每次收件就收個500元賺外快。

另外到晚上回家，他還在線上遊戲幫別的玩家打寶物，他可以打寶物賣給別人，也會幫人家練功，每個月可以多賺8,000元。我不知道他可以做到這種程度，也就是你可以想到的時間他都在賺錢。他16歲就開始工作賺錢，然後他說在3年之內其實就存到138萬元，因為他住在家裡，還帶便當，所以食宿他就完全不花錢。

跟姐姐共同投資老透天

有了這138萬元之後，他在20多歲的時候，跟他姐姐在台中的南屯投資一間49坪的老透天房屋，他姐姐邀他當人頭買這房子，他投入100萬元，其他的姊姊出資，裝修之後姐姐又為房子配上家具，後來用15,000元租給一對外國老師。這100萬元就這樣安放在這房子上，而另一方面他還是繼續拚命賺錢。

喜與人溝通 轉汽車銷售員

他後來轉去當電子廠的水電工，每天工作8小時， 日領是1,800元，可以看出在這個時候他已經往更高薪跳去了，他本來只有月薪約25,000元，現在跳到月薪4萬多元的工作。他邊工作，也慢慢花時間去思考下一個職業要做什麼。

本文出自《上班族提早退休金錢課》 後來他發現自己其實很喜歡跟人溝通， 而且他需要更高薪的工作，因為依他自己的規劃，這樣累積的速度還太慢，他雖然已經從2萬多元跳到4萬元，他還渴望從4萬元再跳到10萬元，所以他毅然決然放棄這個看起來優渥日領1,800元的工作，轉去做汽車銷售員。

而果然他對自己的判斷是對的，他轉任業務之後一砲而紅，第一年就賣了48輛，年薪250萬元。這下薪水不是三級跳，根本是十級跳。同一年，那時25 歲的他，先前跟姐姐一起買的那間老透天厝因為捷運的開發，使得房價升高，他們就把房子賣掉，幾年之內，他原先投資的100萬元，如今收回了200 萬元，加上他手邊累積的存款，總資產一下子就增加到400萬元。

其實轉任汽車銷售員，學習過程有很多辛苦的一面。後來透過上課提升銷售能力，透過考核升上主管，薪資不斷提升，慢慢人脈建立起來，幫助他的發展穩健成長，而且他除了賣新車也有兼職經營中古車，快速累計收入。

開二手手機修理行

他就這樣一路打拚，到他28歲那一年，他已經累積到800萬元，而且他還開了一間小小的二手手機修理行，當了小老闆。因為他對電腦感興趣，也稍微懂點手機修理，於是他請了一個助理在現場顧店，做起了這個小生意。

所以他這幾年的資產，是透過多元的收入累積來的。他一方面有正職的主動收入，有投資房子的房租的收入，後來又有自營的小生意收入。他整體資金、資產跟淨值的狀態，遠遠超過一般同齡人。

這是一個真實故事，他的起點就一個高職建教班畢業汽修科的年輕人，沒有高學歷、沒有資本、低薪，這個幾乎完全沒有任何好條件的人，卻在金錢上奮力掙扎，直到改變了自己的命運。

（本文出自《上班族提早退休金錢課》，作者：李雅雯（十方））