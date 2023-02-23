負債逾2千萬 護理師零本金拚搏3年存到100萬、晉身「超級轉租婆」

可能有人會覺得我們花費7年就做到被動收入125萬元，違反一般人的能力條件，因為我的家庭收入比較高，當然就做得到，薪水沒那麼高，完全沒有本金的人，怎麼可能買得起房子來出租？事實上，即使沒本金，還是有人做到了。

家裡負債千萬

我認識一個年輕女孩，她家在台中開了一家鐵工廠，可是爸爸經商不利，卻礙於面子苦撐著，所以家裡的工廠就一直虧錢。又因為不願關閉，惡性循環之下不知不覺債務越滾越多，在她18歲高中畢業的時候，其實已經欠下超過2,000 萬元了，所以家裡就叫她輟學。

她無法念大學，就半工半讀念護專，白天打工，晚上念夜校。20歲畢業後就出社會，在北部一家醫院的急診室擔任護理師。跟很多同年齡的人相比，做為護理師這種工作的薪水算是偏高的了，月薪大約有34000多元。但為了賺更多錢，她有時還會去包別人的班，甚至把假日班都包起來。她幾乎不休假，有的時候一個月只休假兩天。她努力工作，薪水有辦法撐到大概5萬元。

本文出自《上班族提早退休金錢課》

3年存到100萬元

她租房子住，是三層老公寓的頂樓，30坪隔成4間那種，她去住最小那一間，最小那間也要5,000元，還是沒有廁所的雅房。她薪水5萬元扣5,000元剩45,000元，她還要拿15,000回家，所以她真正剩下的錢是3萬元。但是她就這每個月的3萬元，居然有辦法3年存到100萬元，這真是瘋了！怎麼做到的？

按數學來計算，等於是這3萬元就是存下來不動了。為什麼有一個人可以做到幾乎不花錢呢？原因是這樣的，她除了在急診室工作，還在月子中心兼差，因為在月子中心工作是包餐的。另外，還利用清晨起來之後的兩、三個小時，去早餐店幫忙煎蛋餅之類的。所以她早餐就在早餐店吃，然後去醫院上班，中午就在月子中心吃午餐，晚上又在醫院吃，所以幾乎不花錢。

當起了二房東

她租的房子在第二年房東要出國，她想了想就跟房東提議，由她來當二房東幫他管其他3間空房，然後每個月上繳21,000元給這個房東。房東居然也答應了，就出國去了。

於是這個小女孩就趁著各個房間期約到了之後，陸續把其他3間房間統統收回來，自己買油漆粉刷、換窗簾，然後再把每間房租抬高1,500～2,000 元出租。因為有3間，抬價之後增加的租金就是5,000元，結果因為其他3間就可以有21,000元了，直接全數上繳房東，等於自己不用付租金。因為房東本來就包水費與網路費，所以她只需買點日用品而已，幾乎可以做到零支出，於是真的一個月可以存到3萬元，3年之後存了100 萬元。

而她後來做的事就更驚人。有了100萬本金之後，後面增加的速度變快，再2年她又存了第二筆100萬元。存到200萬之後，她在26歲的時候結婚。結婚的時候，把自己住的那間雅房，整理了一番加價1,000元再轉租出去，繼續當二房東。

結婚後與公婆同住

她則跟先生住在公婆家，因為住家裡最省錢。她先生是廚師，比她大很多歲，也有一筆300萬元的存款，他們夫妻加起來有500萬元，其實可以買房，但他們不買，繼續住在公婆的房子裡面，省房租、省房貸，小孩還有人幫忙帶。

她用剩下來的錢繼續投資，而且她後來變成了專業的二房東，到處幫人家收房子管理房子，即使是在坐月子期間月收入都有8,000～15,000 元，可抵一個上班族一半的薪水。

不斷出租房子

直到現在，累積財富速度之快，已經讓她在台北買了第一間房子，這房子也是出租給別人。所以她其實是用不斷出租房子來累積她的被動收入。她現在大概是28歲， 手上現金約500萬元，而且她還有一間房子在收租。

她從18歲一直到28歲，做到現在這個成績，她憑的是什麼？她是在沒有本金的狀態下拚搏到現在的。像她這樣，在沒有資本的狀態下也能做到，所以不要再說低薪、沒錢所以你做不到，因為這就是一個真實做到的例子，關鍵在於你有心想要做，像這位護理師很勇敢面對她的困境，並且全力去拚，你也可以咬牙累積資本。

這時候也許又有人會說，這個女孩子她是咬牙做了沒錯，但是她好歹是個護理師，薪水算不錯的，但我只有高職畢業，薪水很低只有28,000元，不可能像這個護理師可以月領5萬元，她有辦法存錢，我完全沒辦法。那我接下來要講的故事，就是一個月薪只有25,000元，但也成功做到了的例子。

（本文出自《上班族提早退休金錢課》，作者：李雅雯（十方））