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理財從小扎根 股神給兒女的10項忠告「趁早買房、車買便宜的、能代步就行」

聯合新聞網／ 小花平台保險+
父母與孩子一起學理財，最好的方式是從日常生活中機會教育，訓練孩子金錢觀。 圖片／小花平台保險+提供
父母與孩子一起學理財，最好的方式是從日常生活中機會教育，訓練孩子金錢觀。 圖片／小花平台保險+提供

我們從小就被父母教育要省錢、不要亂花錢，只要有便宜的選項就絕對不買貴的……；在我們父母那一輩的人看來，懂得省錢相當於會過日子，反之那些一直花錢的人，往往被視為「敗家子」。在以前那個年代，沒有節制地省錢，儼然已變成一種被推崇的生活方式；然而，殊不知，拼命存錢、省吃儉用可能反而帶來反效果，甚至省錢省到走火入魔、累積已久一觸即發的報復性消費，更是適得其反浪費了一堆時間和金錢。

省錢省到心累？小心衍生報復性消費……

小編以自己為例，從小被長輩教育要省錢、不要亂花錢，長大之後，花錢尚算節制，也有固定的存錢習慣，多年工作下來，無形中也累積了一筆小數目；不過，隨著年齡的增長、各項花費日漸增多，竟也因為省錢吃了不少「虧」。

怎麼說吃虧？以買衣服來說吧，有好幾次網購衣服，因為價格便宜，也被照片中模特兒展示深深吸引，毫不猶豫就下單了，不料等到收到貨時，才發現與照片上所見「相差甚遠」，不是做工差、顏色有誤差，不然就是尺寸落差太大，根本沒辦法穿……。

經過幾次這種自作聰明的「省錢」經驗後，我也不禁懷疑：為了省錢，是不是反而花了更多錢？後來仔細想想，如果每次買衣服時，親自挑選並仔細審視，就算價格比較貴，但是仍在能接受的範圍內，至少確保品質沒有問題，也可以穿上自己的心頭好，豈不兩全其美？就算當初花了比較多的錢，也會覺得很值得！

另外，小編想要講述身邊朋友的兩個實際案例，其中A小姐在同事面前是有名的「鐵公雞」，不僅自己節儉，對待他人素以吝嗇聞名，她幾乎從不外食、中午自備午餐便當，也很少與三五好友一塊聚餐小酌，唯一的原因僅是「不想要多花錢！」直到現在，她幾乎每天下班後就直接回家，對她而言，娛樂活動愈少，代表的另一層意義就是「省錢」。

還有，另一位B小姐堪為超會精打細算的小資女，平時已習慣強迫自己省錢，只要有便宜的選項就絕不買貴的……，長此以往，突然有一天她發現自己省錢省到心累，累積已久爆發的報復性消費，反而讓她先前辛苦存下來的錢一夕之間消失殆盡。所幸的是，後來她做了兩項重要改變：適度地加入娛樂花費、允許自己每周小小揮霍一下，自此也稍稍緩解了她的省錢疲勞，讓存錢這檔事變得更輕鬆愉快。

就上述這兩個例子來說，小編更欣賞B小姐的決定，在努力存錢省錢之餘，偶爾吃吃外食、買一杯好喝的現煮咖啡、看一場吸引人的展覽……，以中庸的生活態度「不多也不少，只要剛剛好」，不極端省錢，也能克制胡亂花錢的衝動，生活依然過得有滋有味，這才是維持節約生活的長久之計。

理財要從小扎根 聽聽股神給兒女的10項忠告

說到理財觀念，真的要從小扎根，以下引述「股神」巴菲特（Warren Buffett）說給兒女的10項忠告，切記：「金錢無法與生活脫節，跟陽光、空氣、水一樣重要！」父母與孩子一起學理財，最好的方式是從日常生活中機會教育，訓練孩子金錢觀獨立思考，父母也可以趁機檢視未曾發現的理財漏洞。

忠告1、趁早買房，車買便宜的、能代步就行。

忠告2、長期用的東西要買貴的。

忠告3、不要和親戚朋友共事。

忠告4、一定要鍛鍊身體。

忠告5、有機會一定要創業不要打工。

忠告6、要學會演講。

忠告7、要習慣孤獨。

忠告8、打工要選有提成的，別選固定工資的。

忠告9、一定要培養看書的習慣。

忠告10、有生之年，一邊擁有、一邊清零。

▌原文出處：

省錢省到吃了不少虧…適度節制、讓生活過得有滋有味，豈不更好？！

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