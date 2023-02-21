不怕被笑 33歲小資男用「烏龜存錢法」幫自己存到第二桶金

一名33歲小資男網友在Dcard上分享他的存錢術，現在已經存到了人生第二桶金「200萬元」，他公開他的「烏龜存錢法」雖然速度慢又很傻，要很努力，沒有什麼特殊技巧，但結果終究是甜美的。

他說自己存到第一桶金時約30歲，月薪從出社會30K到現在約62K，年終看公司獲利及考績表現，大概有2.5~5個月。當時他月薪三分之二都存下來，而且還有學貸壓力，所以假日更兼家教。

27歲時，他買了第一張六年期定存，認為固定放著也不會賠，剛好最近也解開了。30歲後的生活，每月月薪57%存起來，剩下的拿來支付相關生活開銷，包含房租、起居飲食、進修課程…等。

他透露自己平常就沒有衝動型開銷，所以很少網購，他也附上近幾個月的發票載具清單，表示發票存摺裡真的沒什麼別的消費發票，平常最多消費大概是去便利商店買咖啡、早餐偶爾吃個茶葉蛋或雞胸肉。

他分享自己未來的人生規畫，接下來會跟女友求婚，一起共築家庭、生小孩等等，所以重新檢視自己投資理財的方式，研究之後認為定期定額比較符合個性，所以想買優質公司或某些好公司的ETF，每年公司發股利後再持續投入，若遇到大跌的狀況，則是額外不定期加碼。

他認為自己只是傻傻的存錢人而已，「就像龜兔賽跑中的烏龜那樣，終點應該是要看更遠一點，所以我的存錢法就是傻傻存，努力賺這樣...」，他也希望一樣平凡的人也可以跟他一樣有點小小目標，一起努力向上爬。

底下則有網友留言「蠻強的，實在的男人真帥」、「看完不知道為什麼有種被正能量補給的感覺」、「恭喜！我覺得你很厲害。我自己完全都是收支兩平，暫時還沒有能力賺更多，希望未來的人生我也可以像你一樣一步一步的存。」原PO則回應「謝謝，一起加油。環境艱難，存錢只能從省一點一點開始做起。」