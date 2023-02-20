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台人至德國餐廳點超多菜沒吃完走人 一群老太太氣炸報案下場慘

聯合新聞網／ 天下文化出版
台灣人到德國當地餐廳吃飯，點了一堆菜結果沒吃完，讓隔壁桌的德國老太太們很生氣。 示意圖／ingimage
台灣人到德國當地餐廳吃飯，點了一堆菜結果沒吃完，讓隔壁桌的德國老太太們很生氣。 示意圖／ingimage

發表於《成大電機系友會會刊》（2009年2月）

來自不同文化的震撼

3、4年前，我收到一張來自朋友的聖誕賀卡，裡面夾了一封信，他說因為我長期關注環保，他想跟我分享一個發生在德國的真實故事：

德國是個工業化程度很高的國家，說到Mercedes-Benz、BMW、Siemens⋯⋯這些品牌，沒有人不知道。世界上用於核子反應爐中最好的核心泵，就是在德國的一個小鎮上產生的。在這樣發達國家中，人們的生活一定是紙醉金迷、燈紅酒綠吧。

在去德國考察前，我描繪著、揣摩著這個國度。到達港口城市漢堡之時，我們習慣先去餐館，駐地的同事免不了要接風洗塵。走進餐館，我們穿過桌多人少的大廳，心裡疑惑：「這樣冷清清的場面，飯店能開下去嗎？」

本文出自《鄭崇華演講集：台達的成長之路》
本文出自《鄭崇華演講集：台達的成長之路》
更可笑的是一對用餐情侶的桌子上，只擺有一個碟子，裡面只放著兩種菜，兩罐啤酒，如此簡單，是否影響他們的甜蜜聚會？如果是男士買單，是否太小氣，他不怕女友跑掉？另外一桌是幾位白人老太太在悠閒用餐，每道菜上桌後，服務生很快的幫她們分配好，然後就被她們吃光光了。

我們不再注意她們，而是盼著自己的大餐快點上來。駐地的同事多點了些菜，餐館客人不多，上菜很快，我們的桌子很快被碟碗堆滿，想到後面還有活動，就一陣狼吞虎嚥，快快結束了這一頓大餐。結果還剩了大約三分之一的食物。結完帳，我們剔著牙，大搖大擺出了餐館大門。

出門沒走幾步，餐館裡有人在叫我們。不知怎麼回事，我們好奇回頭看，原來是那幾個白人老太太，在和飯店老闆嘰哩呱啦說著什麼，好像是針對我們的。

看到我們回來，老太太改說英文，我們就都能聽懂了。她在說我們剩的菜太多，太浪費了。我們覺得好笑，這老太太多管閒事！同行的同事說：「我們花錢吃飯，剩多少關妳什麼事？」老太太更生氣了，馬上掏出手機撥打電話。

一會兒，一個穿制服的人來了，自稱是社會保障機構的工作人員。問完情況後，這位工作人員居然拿出罰單，開出50馬克的罰款。這下我們都不吭氣了，駐地同事只好拿出50馬克，並一再道歉。

這位工作人員鄭重對我們說：「需要吃多少，就點多少！錢是你自己的，但資源是全社會的，世界上有很多人還缺少資源，你們不能夠也沒有理由浪費！」我們臉都紅了。但在我們心裡卻都認同這句話。一個先進又富有的國家，人們還有這種意識，我們得好好反省。

我這個朋友並舉了來自網路上的回應佐證，他說：「其實跟我去過德國的經驗很接近。」我們一致發現德國人在食衣住行方面都很簡約︰

￭食——幾乎三餐都以麵包、火腿為主食，偶爾加菜也就是多個沙拉或炒蛋。

￭衣——一般人很普通，室內都是T恤，外出加外套，很少五顏六色的華麗打扮。

￭住——由於人口密度不高，房子普遍算大，但裝潢相當樸實，而且非常節省用電，白天幾乎是不開燈的。走廊、客廳、廚房、房間等小燈隨手開關。垃圾嚴格分類，瓶罐很少丟棄，都盡量再利用。用水很省，冬天一星期洗1至2次澡而己（聽說法國人洗得更少，難怪香水業發達），水龍頭出水量不大，自然用水會減少。

￭行——大眾運輸系統發達，小小一個漢諾威，40萬的人口有超過10條地鐵，接駁多使用自行車，減少空氣汙染與能源消耗又可以運動健身，另外，德國人開車很少使用空調。

基本上德國人的生活比台灣人簡單很多，沒有卡拉OK，夜生活消費極貴，頂多有小酒吧喝啤酒而已（沒有下酒菜），所以很多外國人來到台灣之後，都認為台灣是天堂，吃喝玩樂場所又多又便宜。

台灣並不是個天然資源豐富的國家，而且人口密度高，平時宴客吃飯，我們總看到桌上很多剩菜，大多是因為主人怕客人吃不飽丟了面子。

事實上，我們真的需要徹底改變生活習慣。這也就是我剛剛講的「落實執行」，每個人養成不浪費的習慣，將這種觀念一傳十、十傳百，很快的，我們的素質就可以趕上如德國這般的歐洲先進國家，當大家的生活習慣都是如此時，不知不覺我們就降低了對環境的破壞。

（本文出自《鄭崇華演講集：台達的成長之路》，作者：鄭崇華）

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