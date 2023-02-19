鄭崇華自曝數學太差連「雞兔同籠」都不會 卻從文藝少年變理科青年

我如何成為這樣的我？

發表於《中一中90年傑出校友專刊》（2005年4月）

我只要有機會到台中，一定會回母校來看一看，因為這裡是我從初中二年級到高中畢業，生活了5年永遠忘不了的地方。

我是福建建甌人，父親是醫生，母親是小學教師。民國38年學校因內戰停課，我三舅舅在福州頗有名氣的英華中學教書，為了不中斷學業，我母親要我跟隨舅舅到福州繼續上學，等我到了福州，學校也停課了，家鄉被共軍占領，回不去了，還好舅舅找到了台中一中的教職，因此我就跟隨舅舅來台中一中插班就讀，沒有料到從此與父母離別40多年。

本文出自《鄭崇華演講集：台達的成長之路》 在家鄉讀完小學五年級時，我好奇去參加初中升學考試，幸運被錄取跳班進了初中，因此許多小學六年級的課，如算術的雞兔同籠等，從來都沒學過，因此認為數理方面非我所長，興趣就朝向文科方面發展。

我記得小時候當班長、寫文章、參加校內校外的活動，相當外向。來台後身邊唯一的親人舅舅，後來也找到其他工作離開台中一中，從此我孤伶伶的住在學校宿舍，自己照顧一切，變得內向沉默寡言，下決心一定要把功課學好。

從文藝少年到理科青年

自知數學底子太差，因此對初二、初三的代數幾何特別用功，當時的校長是金樹榮先生，辦學認真是母校的一貫傳統，老師素質也高，尤其是代數的倪老師及三角的嚴老師教得特別好，我上課非常用心聽講，使得我在這二科都得到很高的成績，老師也誇獎我，因此我對數理不但信心大增，也培養出興趣。

台中一中真是好學校，讓我有機會接受好老師的教導培育，而老師大概也因為我隻身在台的關係，對我特別愛護照顧。台中一中不僅是我就讀的學校，也算是我的家，平日上課的日子與同學在一起，生活過得很快樂，怕的是放假，整個校園和宿舍空蕩蕩的，沒有幾個人，好不寂寞。

幸好學生宿舍的後面一排是單身教職員宿舍，約有20位老師住在那裡，我最難忘的是每當中午有老師不來吃中飯的時候，老師們常會找我到老師伙食團辦的老師桌去代吃，在當年，算是我最豐盛的營養午餐。

因為寒暑假留在校園裡，因此校園裡裡外外及附近許多地方都跑遍了。冠中亭是我常去的地方，旁邊有個水池，讓我有機會看到青蛙蛋孵出蝌蚪再長出小青蛙，還有學校裡的圖書館、標本室、學校後門外的大運動場、棒球場、忠烈祠等等，都是我的回憶。夏天夜晚，也常一個人坐在校內操場乘涼，那個年代沒有空氣汙染，明亮的星星及月亮高掛在天空，特別容易讓人想念離別的父母及家人，想著他們是否也在一起看月亮！

我是長子，小時候一切都有父母照護及安排，離開家後許多生活的細節都要靠自己，初中時實在過得很辛苦，畢業後接著考高中，我只報台中一中的高中升學考。那年的考題特別難，考後自覺考得不理想，深怕會落榜，真不知道以後該怎麼辦，幸好放榜時不但錄取了，還名列前茅，真是太高興了。

到了高中似乎比初中時成熟許多，對隻身在台的生活也漸漸適應，旁邊有許多好朋友，老師們也對我特別好，日子過得很充實，同學們知道我經濟比較困難，常常選我當伙委，可以免交伙食費。民國43年我高中畢業，畢業之前最大的願望是能繼續升學。當時最大的煩惱是學費沒有著落、能否考進理想的大學。還好後來進了成大，另一位從國外回來的二舅舅及好心的舅媽願意供我上大學，再靠獎學金及當伙委補助生活費。

我覺得學校教育不僅提供個人應有的基本知識，同時培養正確的待人處世與工作態度。進入大學對基本知識及將來想從事的工作知識再進一步的學習，讓你畢業以後有自我學習能力。成大校風樸實，教授大部分都很好，我在成大雖然讀的是電機系，但對物理頗為入迷，很希望將來有機會從事這方面的研究。

（本文出自《鄭崇華演講集：台達的成長之路》，作者：鄭崇華）