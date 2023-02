21世紀不容錯過的綠色商機 鄭崇華：珍愛地球是門好生意

「交通大學思源基金會」演講(2006年12月)

人類如何更有效使用能源,《綠色資本主義》作者羅文斯博士經常在他的文章中提到,有很多好方法,讓眾多聰明的生意人開拓商機。

碳排變低、企業增加利潤

他舉例,過去10年來,化學公司杜邦已將產能提高了近30%,但所消耗的能量卻降低7%,溫室氣體排放量也減少72%,至今節省了20億美元以上的成本。其他五大公司,包括IBM、英國電信、加拿大的阿肯(Alcan)、諾斯克加拿大(NorskeCanada)、拜耳,自1990年代初期以來,也因為降低60%以上的二氧化碳排放量,總計省下了起碼20億美元。

2001年,英國石油公司(BP)就達成了預定於2010年達成的目標,亦即讓二氧化碳排放量比1990年降低10%,因而在10年間便減少6億5,000萬美元的能源支出。

2005年5月,奇異公司誓言要在2012年之前提升30%的能源效率,以提高公司的股價。

這些精明的公司,知道提升能源效率可以增加利潤,而且產生更有價值的附帶效益:能源效率高的工廠,品質與可靠度較高;能源效率高的辦公室,勞動生產力會提高6至16%;商店巧妙運用日光來做為主要照明,生意則會提高40%。

事實上,要創造不影響氣候的能源使用方式,提升能源效率是最重要的步驟,再來改用排碳量較少的燃料,也有舉足輕重的效果。過去兩個世紀以來,含碳量高的燃料(如煤炭)已逐漸被含碳量少的燃料(燃油或天然氣)甚至無碳燃料(太陽能和風力等再生能源)取代。

浪費能源沒有經濟價值

目前,美國每1美元經濟產值所需的能源,比30年前少了47%,每天因而省下10億美元。較低的能源開支不但沒有妨礙,反而加速全球發展。

此外,在能源生產、分配、消費過程的每一階段,都還有很多價值可以利用。例如將發電廠中的煤,轉換成家用的白熾燈光時,只有3%的效率;全美國電廠在運作中浪費掉的熱量,比日本全國所用能量還多20%,這大部分都可以回收以增加收益;而全美家庭因為家用電器待機電路設計不良而浪費的電,相當於12座10億瓦的電廠全速運轉的產能。

整體來說,這些原本可避免的能源浪費,每年在美國造成數千億美元的損失,對全球經濟更高達1兆美元。這種浪費造成全球氣候失調,卻未產生任何正面價值。

本文出自《鄭崇華演講集:台達的成長之路》 邀請羅文斯博士來台灣演講時,他引述了戶外活動服飾與設備的生產廠商巴塔哥尼亞創辦人修納的話:「每回嘗試做對的事,總是讓我賺到更多的錢。」(Whenever I try to do the right thing , and I end up making more money.)我記得他一說完,全場觀眾都笑了起來。但是其實這句話是很有深意的,尤其是在仔細觀察環境保護意識與產業發展的互動趨勢時,它特別可以讓人咀嚼再三。

有環保概念 企業才能永續

經營企業的眼光要遠,了解未來的市場需要,開發製造對社會真正有價值的產品,我相信對社會有貢獻及價值的產品,自然會賺錢。

台達近年來很關心自然環境惡化、能源短缺、地球暖化等問題,並積極著手研發潔淨能源與替代能源,研究如何有效的使用能源及資源,這項工作機會很多,不僅有助解決環保及能源需求,也是很好的商機。

我剛剛提過,21世紀的環境面臨危機,人類應該要覺醒,不要對自然資源及能源做不當的使用或無謂的浪費,把這美好的自然環境破壞殆盡,犧牲了生活品質,甚至造成大的災難讓我們及我們的後代無以為繼。因此,我們要有新的工業革命,這也是一個創新的契機,值得有志的企業精英們把握。

(本文出自《鄭崇華演講集:台達的成長之路》,作者:鄭崇華)