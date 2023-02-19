清大頒榮譽工學博士感言 鄭崇華：創業，讓我體會到的人生價值

（2006年6月）

陳校長（文村）、劉校長（炯朗）、羅先生（益強）、各位貴賓、各位教授、各位同學：

今年3月，我應清華科技管理學院之邀到清大來參加「孫運璿科技講座」，與同學們分享我對21世紀環保節能課題的看法，沒想到這麼快再度回到這裡，還接受清大授與這份殊榮。在此我要特別感謝校長、院長，及各位審查委員、教授們的盛情與肯定，這對我來說真是一項莫大的鼓勵；也要感謝清大精心安排這麼好的一個典禮，請到各位貴賓在百忙之中抽出時間過來參加，真是十分感謝各位的光臨。

社會很紛擾 我們可以做什麼？

從清華學堂於1911年，也是民國前1年創立以來，清大為國家社會培養出無數傑出的青年才俊，能得到清大頒與的榮譽學位，我感到特別光榮。在此我要感謝台達電子同事們35年來的努力與支持，成就了今天的台達集團，這份榮耀，大家理應分享；我也要感謝我太太與家人的照顧與扶持，尤其我母親今年100歲，這是我能給她老人家最好的禮物。再度感謝各位。典禮為我安排了30分鐘的專題演講。本人才疏學淺，若要在各位飽學之士面前班門弄斧，實在惶恐。倒是最近時時惦記著台灣社會氣氛不是很好，想著身為社會的一份子，我們可以做些什麼？

近來公司裡有些年輕同仁跟我談到社會上的紛紛擾擾，讓他們對未來愈來愈憂心，我總是告訴他們：「這只是短暫不好的現象，要更堅強一點。」他們問我，我的信心從哪裡來？我說，盡量去做，只要實實在在，一樣一樣把事情做出來，信心就會油然而生。

戰火讓他流離失所

本文出自《鄭崇華演講集：台達的成長之路》 我是個鄉下長大的孩子。小時候遭逢中日抗戰，為了逃避敵機的空襲，除了我的父親，全家都遷到福建更鄉下的地方去住。抗戰勝利以後，我讀完初中一年級，國共內戰，學校停課，母親讓我跟我的三舅父離開家鄉繼續上學，我離開家鄉不久，其他地方的學校也先後停課，共軍已進入我的家鄉，我已無法回去。

我跟著單身的舅父輾轉來到台中一中讀初中二年級，我小學五年級跳級考入初中，小學六年級的數學我沒學過，數學一直不好，自認理工非我所長，應往文科發展；又怕數學若趕不上，將失去上學的資格，因此特別用心努力學習，當時的數學老師不但教得好，而且對我愛護鼓勵有加。

這位倪老師，我永遠也忘不了他，我記得因為我個子小，總是坐在最前排專心的聽講，第一次小考，很幸運考到了滿分，從此他就特別注意我，有時下課還來摸摸我的頭，如果我考試的成績低於80分，他會笑笑問我，這次怎麼失常了？從此我規定自己，數學成績的最低標準是80分。

所以我的數學成績變好了，不僅信心大增，而且對數理的課程也特別感興趣，除了課本，暑假裡還找了一些數學及宇宙的一些課外書本來看，可以說因為環境的改變與好老師的鼓勵與教導，改變了我的興趣，也改變了我的一生。

夢想與實現

這件事給我兩個啟發：一是不要輕易斷言非我所長而放棄，應結交良師益友，讓你更有機會發覺自己的潛力與興趣﹔二是給自己訂下較高的標準，才會有更好的成果。

回想起來，那段日子是艱苦的考驗。很難想像當時如果沒有離開家，現在我是怎麼樣？會不會是一個一事無成的人？所以對這次離家，我真覺得是這一輩子十分幸運的一件事，要是沒有經過這段生活的磨練，似乎不會那麼有信心在一點條件都沒有的情況下去創業，也不會在創業的過程中鍛鍊出面對問題、克服困難，還有不懼不亂、樂觀奮鬥的精神。

我很幸運成大畢業服役後，就找到台南亞航的工作，當時逢到韓戰，接著是越戰，美國軍機都到亞航來維修，加上CAT及其他的民航機，亞航業務量成長得非常大，我的工作是飛機儀器的維修，大部分在工廠裡，有時也要到飛機上協助查出系統的問題在哪裡，讓我有機會學習到飛機的各種系統及儀器。

現在飛機上儀表板的所有儀表，包括黑盒子，也就是飛航紀錄器，我都熟悉拆過修正，還有如自動電子導航等最先進的電子科技，同時因為是飛機，對品管及可靠性的要求，養成很好的習慣。我在亞航工作5年，後來適逢政府獎勵外商來台投資，加入TRW建廠及工作5年，歷經生產工程及品管等部門主管的職務，這10年的工作經驗累積，將我推上了創業之路。

邁向創業之路

創業之路，對我而言就是一連串夢想的實現。從TRW到自己創業進入電子零組件市場，從內銷做到跟全世界大公司做生意。後來PC時代來臨，因為曾經製造磁性元件與雜訊濾波器累積了關鍵技術，加上看到市場的變化與產品需求，台達進入交換式電源供應器的領域，從早期宏碁電腦「小教授」個人電腦的電源做到Apple、IBM、HP、Dell伺服器大電腦的電源系統，成為世界最大的電源供應廠商，進一步擴展到通訊電源與消費性電子產品電源等其他電源管理產品領域。無論是大的夢、小的夢，憑著信心與踏實的腳步，我與台達同仁一起圓了一個又一個的夢。

信心之外，我也一直鼓勵同仁，企業不應該是炒短線賺錢，而應把眼光放在創造對社會真正有價值的產品。我個人一向崇敬尹仲容、陶聲洋、李國鼎、孫運璿幾位先生，他們為社會無私奉獻的精神，總讓我想到我的父親。

我父親是個中醫，當地人都說他是個好醫生，抗戰勝利的前兩年，我們住的地方突然鼠疫流行，我的外婆也染上了鼠疫，那段時間，我見到爸爸每天除了專心治療外婆，也為了其他病人忙個不停，有時很晚還出去出診，聽說大部分都是鼠疫病。媽媽非常擔心爸爸自己會被傳染，甚至傳染給家人，可是爸爸說救人的命是做醫生的職責，他不辭辛苦不怕危險，不僅治好了外婆，還救了許多人的生命。當地的人都忘不了他，我父親是個不求名利的人，他不顧自身安危，盡職的工作精神，讓我深刻體會到這才是人生的價值。

（本文出自《鄭崇華演講集：台達的成長之路》，作者：鄭崇華）