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半個饅頭恩情 鄭崇華感念已逝老兵一輩子、設獎學金嘉惠清寒學子

聯合新聞網／ 天下文化出版
台達電創辦人鄭崇華。記者侯永全／攝影
台達電創辦人鄭崇華。記者侯永全／攝影

飲水思源，廣植善苗

那個曾經孤身仰望星空的少年，在電子科技打拚出一片天，

他懷著湧泉以報的心情，回饋社會的利他精神，

就是代替那個曾經以校為家、曾經不知道明天在哪裡的少年鄭崇華，

真心感謝這片土地，以及所有幫助過他、孕育他茁壯成長的感恩心意。

一九五〇年代初，台中一中偌大的操場上，經常有一位個子不高的少年，晚上會數著天上的星星，思念著因戰亂而分隔兩地的家人。

那是青少年時期的鄭崇華，隻身在台的他，必須忍受著孤寂的生活，並把學校當成家一般看待。

隻身在台，半個饅頭之恩

鄭崇華十三歲隨三舅到台灣讀書，一年多後，原本在台中一中任教的三舅，找到其他工作離開台中，留下他一個人在台中一中繼續高中學業。

這學校開課時，宿舍食堂開伙，他不用擔心三餐；但放寒暑假時，大家都回家後，食堂不開伙，他就常為自理三餐而苦惱。

當時台中一中有二十來位單身老師住在教師宿舍，老師們會自費組伙食團，三餐有廚工煮食。若有老師外出時，有時飯桌會有空位。

一位特別疼愛他的數學老師汪煥庭，知道他沒飯吃，就會叫他去補空位，打打牙祭。至今，他仍相當感謝汪老師的關愛和照顧，讓他在困窘的生活中，獲得一點溫飽。

如果沒有免費的飯吃，怎麼辦？

「就從後校門翻過圍牆，出去買饅頭吃。」鄭崇華說，因為生活費有限，平常連一碗陽春麵也捨不得吃。不過，學校後門口，有位退伍軍人自製販賣山東饅頭，又大又好吃——重點是便宜。

（本文出自《利他的力量》）
（本文出自《利他的力量》）
有一天，他照往例買了一個饅頭。「一個夠不夠啊？吃得飽嗎？」山東老兵問道。鄭崇華沒吭聲。「再送你一個。」老兵多拿了一個饅頭給他。

「我吃不了一個。」他連忙搖手說。饅頭很大，吃一個不夠飽，兩個又太多。老兵就撕了一半遞給他，另一半自己吃。

「他一個人在台灣，日子很辛苦，自己很省，怕我吃不飽，卻不吝惜把饅頭送給我吃。」鄭崇華說著近七十年前的往事，緬懷著兩人彼此惺惺相惜的情誼。

「我應該回去找他們的。」他悠悠地說。半個饅頭、免費餐飯的恩情，他感念一輩子。但昔人已故，無法當面對恩人致上最深的謝意，是他心中永遠的遺憾。

他把無法實現的感恩心意，化作福田的種子，滙聚成回報的能量，在事業有成後，鄭崇華也設獎學金與捐助學校，讓更多清寒學子可以專心向學，不為生活所苦。

受人點滴，湧泉以報

當年，鄭崇華以校為家，為養活自己，除了在學校打工，賺取微薄的收入外，還請領閩北同鄉會獎學金，金額雖不多，但貼補部分生活費用，不無小補。

得之於人者太多，他始終惦記著受人點滴，期待他日能湧泉回報。

一九八八年十二月十九日，台達電子股票掛牌上市。那一年，藉著股票上市的光景，鄭崇華一口氣捐贈台大、清大、成大⋯⋯等大專院校和母校台中一中，於各校設立「台達電子獎學金」。逾三十年來，已嘉惠上千名家庭經濟貧困的學生。

事實上，鄭崇華早在事業有成，行有餘力時，他就開始回饋社會和家鄉。

例如，早在一九七九年，他在擔任財團法人台北市閩北同鄉會理事長時，提供獎學金資助台灣優秀的學生和清寒子弟。一九八九年，再開放大陸閩北地區學子跨海申請獎助學金，嘉惠兩岸學子。

回憶小時候在水吉鄉的生活，是他一生中最難忘的歲月，加上感念父親的教導啟發，一九九八年，鄭崇華及太太謝逸英以他父親之名，共同出資設立「鄭政謀獎助學金」。鄭家世居建甌市，秉著回饋鄉里的胸懷，以閩北地區建甌、建陽、武夷山等地區高中畢業，考上大學的品學兼優、家庭經濟困難的學生，頒發獎助學金資助他們向學。

二十餘年來，鄭崇華夫婦捐資幫助逾1,300名來自閩北的貧困大學生一圓大學夢。

（本文出自《利他的力量：鄭崇華的初心與台達經營哲學》，作者：傅瑋瓊）

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