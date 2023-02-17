縮短PCR時間、1.5小時精準取得核酸檢測結果 台達辦到了

厚植研發能量，與時俱進 將新創意導入新事業發展，提升競爭力， 傳承自鄭崇華開創性的新思維，對研發能量的重視。 在這樣企業精神下，「台達研究院」（DRC）在二〇一三年成立了， DRC不只是研發團隊，更是台達孵化新事業、人才培育的搖籃， 隨著時代潮流的推演，隨時掌握新科技、新技術、新趨勢，以壯大台達集團。

贏得先機，需要新思維

二〇二〇年底，在新冠病毒疫情肆虐全球之際，台達旗下的子公司達爾生技宣布，G1全自動核酸檢測系統通過衛福部防疫專案核准製造，這項新冠肺炎COVID-19病毒檢測產品正式投入防疫工作，只需一個半小時，就可精準、快速取得檢測結果。

這項產品，是台達創新研發的「精準基因：自動核酸檢測平台」，在二〇一八年榮獲生醫界最高榮耀「國家新創獎」後，實現商業化的一項成果。

身長約1.4公分的侏儒海馬樣本，裝在如原子筆尖大小的透明容器內，透過精細微米級電腦斷層掃描設備，大約2秒鐘快速完成掃描，結合2D、3D成像，清清楚楚地讓侏儒海馬內、外部型態、生物特徵、結構、骨頭數量都完整呈現。

這是台灣產製的第一台微型電腦斷層掃描儀，二〇一八年榮獲第26屆台灣精品獎金質獎的作品，是台達自行研發的，鎖定在基礎醫學研究、新藥開發、轉譯醫學研究等相關領域應用，但利用高技術品質，協助國立海洋生物博物館副研究員何宣慶，成功發現保育類的新物種。

（本文出自《利他的力量》） 不僅瀕臨滅絕的物種辨識，如恐龍、沙錢海膽、三葉蟲等化石，都可以在不破壞樣品之下，透過最高解析度至1微米（μm）的電腦斷層掃描設備，清楚地重現內部構造。

這些創新技術及產品的研發，源起於OneDelta時代下，備受矚目的創新研發團隊——「台達研究院」（DeltaResearchCenter,DRC），在新接班梯隊組成後，二〇一三年隨即成立DRC。

DRC是台達的技術開發平台

近年來，強化研發能量，聚焦在電動車、自動化和包含資通訊及微電網的基礎設施等三大領域，從零組件轉型到解決方案的供應商，但面對眾多新市場、新技術，在軟體、物聯網等感測控制技術到管理平台等專業領域，甚至跨領域技術及市場前期開發，則由DRC扮演關鍵角色。

「DRC是一個前期技術創新平台，也負責開發許多系統工具與軟體，供各事業單位應用。」執行長鄭平開宗明義地說，它的功能是為台達找出新的商業機會；例如，內部的知識管理（KnowledgeManagement,KM）系統，就是DRC開發出來的。

簡單地說，DRC的使命，是利用IoT（物聯網）架構來聯結不同的技術和產品，透過AI大數據分析及智聯網創新，發展整體解決方案，以協助企業進行轉型。

DRC另一個重要任務，就是推動跨產業、跨領域、跨國的產官學界合作，以及和生態系夥伴合作開拓物聯網科技，共同創造市場機會，擴大產業規模與效益。

另外，為加速創新服務、應用與解決方案的開發、測試、驗證和整合，還分別在台北、台南、北京、西安、武漢、新加坡等地設置研發實驗室。

DRC的人才，則由物聯網、製造、生命科學、軟體開發、數據分析、工業控制等各專業領域人才所組成。以DRC台灣區有關物聯網平台的開發為例，研發人員近50位中，資料分析專業領域的人才就占了三分之一。

掌握新趨勢、孵化新事業的培養皿

DRC不只是研發團隊，也是台達孵化新事業、人才培育的210│利他的力量：鄭崇華的初心與台達經營哲學搖籃，隨著時代潮流的推演，隨時掌握新科技、新技術、新趨勢，以壯大台達集團。

面對氣候變遷、人口老化、地緣政治風險和生活品質提升，是未來全球各行各業面臨的挑戰，但在潔淨能源、電動車、物聯網、高速運算等領域，預期將是未來五到十年的機會。

組織的創新力，帶來品牌影響力，但如何將創新的技術，落實為可行的商業模式，是台達追求營運成長的重要課題，尤其是對於未來趨勢做前瞻性的投資，要長期的投注資金和研發人力。

目前DRC團隊成員有300多人，鄭平補充說：「過去以來，每年都會有100多人分出去成立新事業（NewBusinessDevelopment,NBD），再召募100多位新血進來。」

二〇一一年，台達參考百年企業IBM的做法，導入新事業發展（NBD）制度，設立新事業發展管理部，成立NBD辦公室，由鄭平親自領軍，每年投入1％的營業額，以開發新事業，期望突破過去以電腦資訊業為主要客群的發展瓶頸。

例如，台達的核心在節能，零組件如何變成系統節能，則透過新事業發展部門的腦力激盪，台達鎖定工業4.0趨勢，著重在研發工業自動化浪潮的節能、監控和管理領域；由於全球建築室內用電量占整體用電量四成，台達積極研發出樓宇自動化的節能技術，透過新事業發展體系，投入資源掌握新商機，創造新事業的發展方向。

（本文出自《利他的力量：鄭崇華的初心與台達經營哲學》，作者：傅瑋瓊）