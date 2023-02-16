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出事機率低？妹子想買保險遭男友勸「乾脆買樂透」 內行揭未來注意1事

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友想買保險，遭男友勸阻「不要賭低機率事件」，引發網友論戰。 情境示意圖。圖／Ingimage
一名女網友想買保險，遭男友勸阻「不要賭低機率事件」，引發網友論戰。 情境示意圖。圖／Ingimage

許多人會買醫療、重大疾病相關保險，以防未來如果遇到突發狀況或重大意外，可以有基本的金錢保障。一名女網友向男友透露想買保險，但對方認為如果20年後真的出事，「保險真的夠用嗎」，更勸女網友別瞎操心，「不要賭低機率事件」，貼文一出引發兩派網友戰翻。

原PO在Dcard貼出和男友的對話，她和男友聊到最近想買重大疾病、癌症相關保險，但遭到對方馬上勸阻表示，「買債券好比保險更穩定」，但原PO反駁，萬一她未來出事住院，不僅手上債券派不上用場，連醫藥手術費都付不起，若得了癌症需要化療，「我有那麼多錢嗎？」。

男友則反問原PO，等到20年真的出事，她買的保險真的夠用嗎？原PO則認為她若沒有一個保障，出事只會連累到家人，男友回應風險都很難說，不要賭低機率事件，如果要買保險，「怎麼不全買樂透」，並且男友認為投資還能選擇怎麼運用，投債券、股票或基金等，說不定到時候比保險拿得還要多，「保險一定要出事才有錢」。

女網友認為沒有保險出事會連累家人，男友回應別賭低機率事件，如果要買保險，「怎麼不全買樂透」。 圖／擷自Dcard
女網友認為沒有保險出事會連累家人，男友回應別賭低機率事件，如果要買保險，「怎麼不全買樂透」。 圖／擷自Dcard

貼文一出引發討論，有些網友開酸男方，點出投資和保險的差異，「投資是賭你會不會賺，保險是賭你會不會生病車禍意外」，「保險不是儲蓄跟投資，投資有賺有賠，保險是當你遇到不正常事故時應急的一種方式，通稱風險轉移」、「你男友的觀念太落後了，保險怎麼會只有重病傷殘的時候才用得到？一般生病開刀輕微車禍都可以有相關產品理賠，這機率還蠻高的吧？」、「什麼叫做低機率，等事情發生就來不及了，女生常遇到婦科疾病他可能不知道」。

但也有人認同男方想法，「如果你男友能夠承受意外發生時的資產減損，那不買保險也沒問題，我覺得妳的觀念過於偏激，保險變現的速度跟債券變現的速度根本沒差多少，保險要變現還是得走程序，債券變現只要賣掉就可以」、「男友就風險自留，也沒什麼不好，他觀念已深根蒂固，很難去改變他，你們別因此吵架就好。風險自留的人往往都要痛過才發現轉移風險的必要性」、「保險公司拿你的錢投資，利潤扣除業務員獎金、公司成本、股東權益、税金之後都還有利潤去負擔出險的成本，結論就是保險是負期望值的垃圾商品」、「我只能說保險公司都講得很好聽要你保，講一堆風險嚇你，等到要理賠一堆但書，沒癌症險癌症不賠，沒實支實付住院不賠，講白一點，沒保對產品，就算你要死了，不賠就是不賠」。

有網友則認為，原PO還沒有和男方結婚，但如果未來真的論及婚嫁要考慮清楚，「結婚後的雙方一定要清楚彼此有沒有保險，有的話要注意額度上是不是相近，如果不是就要做調整，沒有的話就看能不能溝通去買相近額度的保險」、「我跟妳說，這種的妳要跟他結婚要小心，叫他評估妳跟他結婚後，他可能會發生的醫療行為，麻煩他準備起來，不要病了拖累妳」、「我們買保險跟男友一點關係也沒有，男友買保險跟我們一點關係也沒有，除非論及婚嫁，不然情侶間的承諾沒有法律效力」。

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