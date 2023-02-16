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莫迪政府「鑽漏洞」改革 專家批印度經濟：只是轉型為很會考試的考生

聯合新聞網／ 大寫出版
印度總理莫迪。(美聯社)
印度總理莫迪。(美聯社)

企業被課太多稅：由於家庭稅基太低，印度的企業稅率一直都很高，就算以已開發國家的標準來看也一樣。但莫迪政府於2016年降低中小企業稅至25%，2019年所有其他企業降至22%。現在印度的實質企業稅率約在25%，與世界一致。但只有約100間企業，也就是印度總計80萬間企業的0.012%，占企業稅收逾40%。

外商投資減緩

外商直接投資（Foreign domestic investment，FDI）死寂：雖然過去十年來，外國直接投資流入增加了近四倍，但是自2008年即開始減緩。根據經濟合作開發組織的外國直接投資法規限制指數，印度仍是外國直接投資管制最嚴格的國家之一，儘管在莫迪政府的管理下已有顯著的改善。

（本文出自《地緣政治投資大局觀》）
（本文出自《地緣政治投資大局觀》）
模里西斯在印度的外商直接投資「回流資本」（Round Tripping，譯注：「回流資本」是指本國投資人將資金轉存到國外，然後再以外國投資人的身分將資金投資回國內。）最能解釋上述的所有因素。

圖9.8顯示模里西斯是印度最大的外商直接投資…遠超過所有國家！由於小島國模里西斯是世界第123大經濟體，而印度是全球第6大，這個數字非常驚人。

除了光纖外，模里西斯是印度最大投資人有幾個問題。首先，這暗示流入印度的外國直接投資有些不知名的部分，其實就是避稅所產生的，因此不是新設投資（greenfield investment）。

第二，這表示模里西斯占印度2020年外國直接投資的比例（30%），根本不是真正的外國直接投資反映對印度前景樂觀。第三，這個冰山一角的數據令人不禁想問，這些獲利到底還有多少停留在海外。

改革派自2014年勝選

讓我確認對印度的負面事前機率偏誤的原因在於，儘管莫迪政府是改革派，但投資停滯，加上外國直接投資成長占國內生產毛額的步調減緩。自從莫迪的改革派在2014年勝選以來，印度的製造業占國內生產毛額及全球出口的占比，不是停滯就是下滑。

更令人憂心的是，這些趨勢發生的時候，中國的勞動成本正在上升，對印度來說是一助力。2019年的美中貿易戰是另一個助力，但是不清楚印度是否從中獲益。

政府「鑽漏洞」改革

為何印度無法善用莫迪的改革派政府和有利的地緣政治環境？表面上看來，投資環境的改善很顯著。印度政府經常引述該國在世界銀行的經商環境報告（Doing Business）中上升了30名，是有史以來最大的單次上升。

答案就在於勞動與不動產法規。至於世界銀行調查的結果排名上升，其實是政府可以鑽漏洞。莫迪政府專注於最容易的改革，尤其是能排名上升的改革，而不必真正解決經濟中的問題。如此一來，莫迪將印度轉型為很會考試的考生，而不是學習了結構性改革的學生。

（本文出自《地緣政治投資大局觀》，作者：馬可．帕皮奇 譯者：呂佩憶）

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