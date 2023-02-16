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1表曝後新冠肺炎經濟反彈 強勁「I型復甦」進行中、耐久財超猛

聯合新聞網／ 大寫出版
歐洲新車市場在8月恢復成長，為13個月來首見，但這個復甦勢頭可能維持不久。 路透
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看確診數字的投資人都錯了

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經濟不只是開始復甦，步伐還非常好。V型預測太過謹慎。當時其實是I型復甦。大部分的投資人專注於危機初期「降為零」的子產業，例如航空、餐飲、郵輪業、租車公司等等，事實是，這些產業加起來只占國內生產毛額的5.4%。即使是這樣，這些產業營收維持「零」的時間也很短，到了五月，連最嚴重的子產業也開始復甦了。

耐久財產業迅速復甦

雖然這些經濟的從屬產業的確很慘，但比它們還要更重要的是耐久財、住宅和汽車銷售，這些都迅速復甦。特別驚人的是娛樂商品與車輛的消費大增。這顯示支出並沒有只花在某一些地方──旅遊、餐飲、休閒──而是已經轉移到別的產業了（圖8.10）。

耐久財消費的復甦非常驚人。雖然全球金融危機後，耐久財消費花了六年才恢復到2007年的高點，但這次只花了幾個月。如果還是有人認為後新冠肺炎的經濟反彈是被「零售業帶動」或是「非基本面」，應該仔細研究圖8.11。

看空的人沒注意到的是，2020年的投資主題不是新冠肺炎，而是後續龐大的振興措施。尤其振興措施並非只是仰賴聯準會。貨幣振興措施只是輔助財政政策，這才是真的而且是基本面。這不是「印鈔票」帶來的反彈。這是以基本面為主的反彈。

（本文出自《地緣政治投資大局觀》）
（本文出自《地緣政治投資大局觀》）
經濟的財政面就是經濟基本面的定義。這是國內生產毛額（GDP）中的政府開支（G），公式是GDP = C + G + I + NX。這次的復甦不是假的，也不是「印出來的」。（譯注：國內生產毛額GDP的英文為gross domestic product。本文中的公式是以「最終產品購買者的支出面」來計算的。C = 私人消費開支，I = 投資總額，G = 政府消費開支，NX = 淨出口）

財政振興措施愈來愈多

雖然經濟復甦，但我預期到2020年底前還會再有1.5到3.5兆美元的財政振興措施，而且2021年可能會有更多，以避免財政懸崖。布宜諾斯艾利斯共識典範在這次的周期就是這麼強大。因此，投資人應該預期2021年初的新高。

賣壓是個好機會，讓投資人投入資金以善用揮霍的政策典範。這是財政所帶動的市場。這無關聯準會或新冠病毒、估值、技術面或任何其他東西。

這如史努比狗狗和德雷博士的歌詞說的，「這是政府的行動」。（譯注：這句原文為As Snoop Dogg and Dr. Dre would say, it ain’t nuthin’ but a G thang. 歌詞中的G原本是指gangster，意為幫派。本書作者借用這句歌詞，並把G字的意思則是改為政府〔government〕。)

（本文出自《地緣政治投資大局觀》，作者：馬可．帕皮奇 譯者：呂佩憶）

紓困振興 新冠肺炎

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