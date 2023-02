1表曝後新冠肺炎經濟反彈 強勁「I型復甦」進行中、耐久財超猛

看確診數字的投資人都錯了

如果三、四月時的壓平曲線政策如「壓平支持者」希望的那樣無限期持續下去,那麼經濟就會陷入愁雲慘霧中。相反的,住院和死亡率明顯落後新增確診的嚴重性,疫情已失去效力。根據每日新聞案例交易的投資人劃錯重點了。為回應危機所推出的龐大振興方案,成了最重要的投資新聞。

經濟不只是開始復甦,步伐還非常好。V型預測太過謹慎。當時其實是I型復甦。大部分的投資人專注於危機初期「降為零」的子產業,例如航空、餐飲、郵輪業、租車公司等等,事實是,這些產業加起來只占國內生產毛額的5.4%。即使是這樣,這些產業營收維持「零」的時間也很短,到了五月,連最嚴重的子產業也開始復甦了。

耐久財產業迅速復甦

雖然這些經濟的從屬產業的確很慘,但比它們還要更重要的是耐久財、住宅和汽車銷售,這些都迅速復甦。特別驚人的是娛樂商品與車輛的消費大增。這顯示支出並沒有只花在某一些地方──旅遊、餐飲、休閒──而是已經轉移到別的產業了(圖8.10)。

耐久財消費的復甦非常驚人。雖然全球金融危機後,耐久財消費花了六年才恢復到2007年的高點,但這次只花了幾個月。如果還是有人認為後新冠肺炎的經濟反彈是被「零售業帶動」或是「非基本面」,應該仔細研究圖8.11。

看空的人沒注意到的是,2020年的投資主題不是新冠肺炎,而是後續龐大的振興措施。尤其振興措施並非只是仰賴聯準會。貨幣振興措施只是輔助財政政策,這才是真的而且是基本面。這不是「印鈔票」帶來的反彈。這是以基本面為主的反彈。

(本文出自《地緣政治投資大局觀》) 經濟的財政面就是經濟基本面的定義。這是國內生產毛額(GDP)中的政府開支(G),公式是GDP = C + G + I + NX。這次的復甦不是假的,也不是「印出來的」。(譯注:國內生產毛額GDP的英文為gross domestic product。本文中的公式是以「最終產品購買者的支出面」來計算的。C = 私人消費開支,I = 投資總額,G = 政府消費開支,NX = 淨出口)

財政振興措施愈來愈多

雖然經濟復甦,但我預期到2020年底前還會再有1.5到3.5兆美元的財政振興措施,而且2021年可能會有更多,以避免財政懸崖。布宜諾斯艾利斯共識典範在這次的周期就是這麼強大。因此,投資人應該預期2021年初的新高。

賣壓是個好機會,讓投資人投入資金以善用揮霍的政策典範。這是財政所帶動的市場。這無關聯準會或新冠病毒、估值、技術面或任何其他東西。

這如史努比狗狗和德雷博士的歌詞說的,「這是政府的行動」。(譯注:這句原文為As Snoop Dogg and Dr. Dre would say, it ain’t nuthin’ but a G thang. 歌詞中的G原本是指gangster,意為幫派。本書作者借用這句歌詞,並把G字的意思則是改為政府〔government〕。)

(本文出自《地緣政治投資大局觀》,作者:馬可.帕皮奇 譯者:呂佩憶)