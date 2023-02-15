新冠肺炎大流行重傷全球經濟 三個廣泛限制條件顯示「危機很嚴重」

新冠肺炎讓經濟陷入大蕭條

說完了警世的故事後，我要提的是導致市場有史以來最劇烈波動的新冠肺炎大流行。到了2020年3月，我認為它會造成嚴重但卻短暫得驚人的衰退。

我對於新冠肺炎市場賣壓的觀點不會受到歡迎。我認為未來數百年學術界會研究它以及後來的衰退，將此視為「群眾歇斯底里」的例子，程度近似乎塞勒姆獵巫。

但是投資人的工作不是在象牙塔裡對不理性的群體思維嗤之以鼻，而是要預測市場。因此，我在一月危機初期時沒有感到非常悲觀，結果後來反而害我自己變得很慘。正如我對伊斯蘭國的預測顯示，過於專注於實際現況，而不去看市場參與者的時代精神，使得這個架構無法確認預測的情形何時被暫緩，以及會暫緩多久。

雖然如此，以限制條件為主的分析可以評估世界是否會陷入如同1930代年的大蕭條。2020年3月時做出正確的尤其重要，因為市場當時已經重挫了36%，是否還會再跌30%到50%，還是風險資產已經在3月23日觸底（我的觀點是後者）。

三個廣泛的限制條件

以新冠肺炎大流行來說，三個廣泛的限制條件顯示，雖然危機很嚴重，但終究是可控制的。這三個條件分別為：

•新冠肺炎以老年人為目標：2020年3月時，我們對這個病毒還有很多不瞭解。但我們知道住院和死亡率高度集中在老年人口。風險集中在單一類型開啟了一道門，可以進行對經濟傷害較小的管理策略。如果沒有出現這樣的策略，人類行為可以調整，讓最脆弱的人自行隔離。 •恐懼的代價並非持續的：恐懼很廉價，直到代價變高。長期下來，由恐懼領導的行為將在維持恐懼的社會經濟成本不斷上升的情況下屈服。「恐懼的單位成本」最終會上升。 •中間選民左傾：美國中間選民放棄了放任式的政策，並轉向意識型態光譜的左邊，這已經在第一和第四章中討論過了。因此，政策對新冠肺炎大流行的回應將會，也已經比投資人預期更大、更快速。

「壓平曲線」對付新冠 經濟全停擺

2020年3月撰寫本書時，這個預測還不明顯。「壓平曲線」的說法已經成為對抗新冠大流行的主要方法了，這鼓勵所有經濟活動幾乎是完全停擺。如果徹底執行，就會導致經濟蕭條，並因此證明我的觀點錯誤。

（本文出自《地緣政治投資大局觀》） 不分意識型態和地理位置，所有的決策官員在實施廣泛的封鎖措施時都引述壓平曲線的方式。加州州長蓋文．紐森（Gavin Newsom）在三月中發出全州「待在家中」命令時，明確提到必須「壓平曲線」。

這個觀點非常普遍，我聽到朋友、學校教師和藥房的結帳櫃檯都有人這麼說。我的父母在瑞士、妹妹在米蘭、阿姨在溫哥華…所有人都是業餘流行病學家，而且支持壓平曲線的措施。

雖然世界衛生組織（World Health Organization，WHO）是推動壓平曲線政策中最具權威的機構，但這是這個最嚴厲措施的靈感卻只有兩個資料來源。一個是倫敦帝國學院（Imperial College London）用可取得的新冠肺炎資料所做的研究。另一個則是部落格文章。

倫敦帝國學院所引用的資料品質非常不佳。一份在《科學》期刊發表的同儕審核的研究估計，中國「在2020年1月23日的旅遊限制前，86%的感染都沒有記錄」。由於美國及其他國家的檢測量極少，新冠肺炎的散佈可能在美國也被嚴重低估，這顯示美國的死亡和住院率被高估。

另一份發表於《自然醫學》期刊的研究支持我的看法，文章指出，2020年3月為止，疫情的震央武漢的死亡率大幅低於被通報給世界衛生組織的數字。我懷疑接下來的12到18個月所做的其他研究將會證實，這些死亡率被過份高估了。我大膽預測，新冠肺炎最終死亡率將證實約在0.1%到0.3%：高於流感，但低於普遍引述的2%到3%。

重點是，全世界是根據極有限的資料進行線性推斷，而打造一個無限期的公共政策。

感染新冠肺炎的年齡分布

但並非所有資料都有限。世人並不知道新冠肺炎的一件事。新冠肺炎有年齡歧視，這一點有充份的資料足以顯示具有統計顯著性。全世界的死亡率──同樣的，這也被高估了──有年齡上的差異。雖然圖8.1是五月和六月的資料，中國和義大利在三月時就有充分的資料可以在很早就做出這樣的結論（圖8.1）。

根據倫敦帝國學院的研究，住院率與死亡率非常一致，而該研究同樣可能高估和扭曲所有資料而變得非常悲觀（圖8.2）。

如果60歲以上的人占有症狀、需住院案例的68.2%，那麼我們可以謹慎地問，為什麼在打擊新冠肺炎的措施中，沒有年齡特定的政策。

在我繼續這個話題前，讓我強調我真正的專長。我是從市場與經濟的角度來分析地緣政治與政治。我的工作是做研究以預測政治政策與地緣政治事件對總體經濟可能的影響。

（本文出自《地緣政治投資大局觀》，作者：馬可．帕皮奇 譯者：呂佩憶）