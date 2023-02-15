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當你只有一筆300萬元時，要給孩子留學或當退休金？ 夏韻芬建議令人吃驚

聯合新聞網／ 小花平台保險+
高達97.1％的民眾已經著手進行退休規劃，相較於2015年的調查結果只有5成左右民眾著手準備退休規劃、成長了近1倍。 圖片／小花平台保險+提供
高達97.1％的民眾已經著手進行退休規劃，相較於2015年的調查結果只有5成左右民眾著手準備退休規劃、成長了近1倍。 圖片／小花平台保險+提供

為了解台灣民眾對於個人退休規劃及相關金融商品的需求，由中華民國退休基金協會、施羅德投信及《Smart智富》月刊合作進行「2020年台灣退休理財規劃大調查」，針對全台22縣市800位35歲至60歲負責個人或是家庭理財規劃的民眾進行網路調查，結果發現：有高達97.1％的民眾已經著手進行退休規劃，相較於2015年的調查結果只有5成左右民眾著手準備退休規劃、成長了近1倍，顯示民眾在退休規劃的行動力明顯大幅提升。

另一方面，從該調查也發現，台灣民眾對於期待退休年齡的平均值持續延後來到60.86歲、正式突破60歲大關；其中，尤其值得注意的是，介於35歲至39歲的年輕族群決定延後退休年齡的態度更為顯著，可以想像這是囿於近幾年國內軍公教年金改革、更長壽的趨勢及低利率總體經濟環境等不利因素考慮下，國人對於「退休」一事出現危機感，也深感「畢竟自己開心生活才是最重要的！」

國內知名財經節目主持人夏韻芬在其所著《找個理由來退休：夏韻芬富樂中年學》一書中，以此項調查結果作為開場白並進一步分析「有開心也有擔心」：開心的是，國內絕大多數民眾愈來愈意識到及早規劃退休生活的重要性，並已著手進行退休規劃；至於擔心的部分則是看到時下年輕人迷惘來自對於未來的不確定感，只能將退休年齡不斷地往後遞延……。

有關退休……你容易忽略的有5大風險！

關於「退休」這檔事，夏韻芬主張在身體力行的同時，也需要在財務上有一定的安全度〈一個安心的財務數目〉，但是不代表一定要完全退出職場，每天環遊世界、遊山玩水才叫退休，「退休是在建立財務安全度之後換取對於工作和生活樣態安排擁有更大的自由度，過自己想過的生活。」

那麼，在退休前，應該做好哪些準備動作？如果決定提早退休，到底要存多少錢才夠？夏韻芬指出，絕大多數人在討論有關退休到底需要多少錢這個話題，通常都只從日常生活支出來計算；其實，首要考慮的應該是你我經常忽略的5大風險：

風險1、委屈自己退休後的生活費。

風險2：低估人身風險，沒有準備安養照護費用。

風險3：活到老才發現錢不夠用，生活品質無法維持。

風險4：低估通膨風險―物價逐年攀升，勞保給付基準卻不會逐年提高，而且還會往下修。

風險5：高估自己判斷力/被借、被騙、被用掉。

說到退休，相信有不少人在退休多年之後，才猛然驚覺「當初想得太簡單了！」因為，退休從來就不是一件簡單的事！夏韻芬認為，當一個人對退休後財務的依賴程度愈低，意思就是不再需要為錢而工作時，對於生活的自由度就會變大，「因此，大家千萬不要因為退休年紀要往後延幾年而顯得焦慮。」

至於工作年紀長一點，有什麼好處？舉例來說，從25歲工作到55歲退休，預估可以活到85歲，這期間的工作時期和退休時期的占比為1：1，意即工作30年、退休生活也是30年；不過，如果我們願意從25歲工作到65歲退休，一樣活到85歲，這期間的工作時期和退休時期的占比就變成2：1，工作40年、退休生活20年。

夏韻芬以此為例並進一步分析，當工作時期和退休時期的的占比為1：1時，其實工作初期的薪水較少，到了中期以後，薪水增加，無形中也增加家庭責任的壓力，此時切記一定要存下自己的退休金和子女的教育基金。

不過，在準備自己的退休金和子女的教育基金兩者之間，許多人會優先選擇子女的教育基金而忽略了自己的退休金，夏韻芬認為這是很危險的，怎麼說？「根據我近20年的觀察，大家結婚結得晚，當孩子需要大學以上的教育金時，經常會與我們的退休金混在一起……」夏韻芬指出，如果早年做好分流管理，自然不會痛苦掙扎，當你只有一筆300萬元時，你會給孩子留學或是作為自己的退休金？她強烈建議「當然是留給自己！」

最後，夏韻芬強調，不論是將工作年限延長或是選擇提早退休，可以過著自己想要的生活，才是令人羨慕的人生。「以我個人來說，我希望工作延長，我也經常對身邊的朋友說，希望工作到死前一分鐘，這樣足以證明我真的很喜歡工作。因此，如果你的工作只是耗損心力、毫無樂趣及成就感可言，那麼，就一定要及早做好退休理財規劃，這是成為你要快樂過退休生活的唯一選擇。」

▌原文出處：

《專題報導》夏韻芬的富樂中年學：無債退休，過自己想過的生活！

退休金

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