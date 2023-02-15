如何投資新創公司？ 創投大老只做「第二輪」、掌握「3P」秘訣

我的投資人生觀

創投是個發展的工具，創業投資也不是金融業，它是個非傳統基金。傳統基金就是普通銀行，它不能投資新創事業，因為銀行只能投資穩當事業，有資產、有營業額。創投就比較有彈性，可以投資創意、未上市產品、實驗產品等。

我們當初發展創投，就是跟國際同步，跟得上美國腳步，也促成後來1980年代及1990年代的繁榮。

掌握第一手產業消息

創投主要目的是，你投進去一家公司後，你一定要有董事席位。有這個席位，可以很快掌握到科技的信息。比方說我投資新加坡的創新科技，成為他們董事以後，我已經知道美國要發展MP3，也知道iTunes、iPod，別人還沒看到時，我早在兩年之前就知道！

（本文出自《寰宇情懷：創投教父劉宇環的卓越人生》） 所以有這種前沿頂尖的資訊可以流通，投資夠多家，然後你平常人脈又多，可以取得第一手資料，就成為高科技資訊流通的平台。你的投資才會準、才會及時。

每個創投業者都有專精，有的人只做天使投資，有的人只做第二輪或第三輪。中經合不做天使投資，我們大部分只做第二輪，最終目的是中長期的資本獲利，這中長期有的三年、五年，甚至七年、十年。

我對某些產業裡的公司比較有耐心，例如我投資信威長達十五年，因為我希望這家華人公司可以在3G標準上取得國際認可，這代表華人一百多年來首度取得電信主導權，對我來說意義重大。

戰到最後一兵一卒

我們投資最長時間的一家公司，投資了十八年，這家位於台北的公司叫永生（StemCyte），研究幹細胞，是生物科技，我覺得很有展望，是長期投資。對某些公司，我就是懷抱著打不死的精神，非要戰到最後一兵一卒，打到最後一顆子彈。怎麼決定要不要放手，還是要看創業團隊是否都兢兢業業、盡最大努力，也要看是哪些公司跟你一起投資。

有人說我會看相，其實我主要看這個人是否能合作。太自我、太偏執的人不容易成事，公司不管大小都得團隊合作。創辦人來募資，我要看他以前是否有經驗、有創業成功的紀錄，不成功我還是會給機會，讓他解釋沒有成功的理由。

當然也有看走眼的時候。在美國我投資一家公司，創辦人拿了錢，沒有產品出來，我們要退出，他還要告我們。我衡量要請律師打這官司，不單要花錢，最重要還要花我的時間，兩方就和解了事。我們賠了一筆錢，但換來清靜，公司不會為了這個案例卡在那裡。

3P：People，Patience，Persistence

這種事在創投業比比皆是。有些新創公司剛開始要錢的時候，什麼都答應，等拿到錢以後，我們教練要他傳球，一下球不見了，人也不見了。很多都是如此，一個沒弄好，本來運著球的創辦人就不傳球了，再弄弄，球也不見了。

投資有三個P、一個F，第一個最重要的P就是People，人。就像投資房地產最重要的就是地點。

人首重誠信，就是這個創業團隊，或是創辦人，他的為人好不好，這非常重要。他要有誠信，有了誠信，其他都好講。我們在美國看到很多案例是，許多新創公司的CEO我們跟他談到最後，都要把他太太找出來，就是要從多角度去做判斷。我們累積了很多經驗，人可以改變事情的發展。

人不能太自我，有些人帶來技術，聰明得不得了，但不會想到要建立一個團隊才能成功。有的人喜歡一把抓，是控制狂，打死也不放，有時還加上一個太太也抓著不放，公司會出大麻煩。

第二個P是Patience，耐心。時間是朋友，不是敵人。這一行你如何贏就是靠耐心，有耐心就會釣到大魚。我小時候喜歡釣魚，一坐就是一整天，對我現在養成耐心很有幫助。若你沒耐心又判斷力不夠，根本釣不到魚。

（本文出自《寰宇情懷：創投教父劉宇環的卓越人生》，作者：劉宇環、楊艾俐）