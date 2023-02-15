前聯發科經理放棄百萬分紅創業攻AI 創投教父聽完簡報大讚：有「殺手本能」

風城一品：開必拓數據

10月底，新竹風吹得猛烈，不是幾度玉門關的和煦春風，竹北的「秋風吹雨過南樓，一夜新涼是立秋」，秋風吹得愈猛烈，更顯蕭瑟。

但開必拓所在的八樓裡面的投資家、創業家、技術家，卻有著「明鏡明於月，白髮白於雪」的心志，每個人講話速度飛快，但心緒鎮定，在場的人都知道這是工業必走趨勢。爆炸性成長、成為獨角獸，只是時間問題，雖然忙，但不慌亂。

創投教父來相助

尤其有老師傅劉宇環在旁邊指點，三十五年創投看盡千帆，新創有起有落，惋惜中途夭折的公司，雪中送炭給努力不懈、東山再起的人。太多經驗累積，「我現在可以到達心想事成的境界。」對事業甚少誇口的他說。

（本文出自《寰宇情懷：創投教父劉宇環的卓越人生》） 2018年，劉宇環遇到開必拓執行長孫逢佑，孫逢佑正創設一家以AI人工智慧機器來檢測品質的公司。孫逢佑交大電子所畢業後，在新竹科學園區工作多年，創業前在聯發科工作十年，頭腦活跳，話語幽默，完全沒有高科技人的死板僵硬。

放棄百萬分紅創業

曾任聯發科技行銷經理，以及聯發科技中國合肥軟體工程處經理，2016年，孫逢佑離開聯發科，自行創業，放棄一年拿18個月薪水與100萬元一張的員工分紅股票，一定要吃了秤砣鐵了心才行，「那不叫放棄，而是選擇。」四十五歲的孫逢佑露出超過年齡的智慧和精明，「我選擇人生另一道風景。」

「我會看相，」劉宇環半開玩笑地說，「他有Killer instinct（殺手本能，在商界指的是要推出新產品，就必須席捲世界市場），聽了他簡報，我就決定投資。」

（本文出自《寰宇情懷：創投教父劉宇環的卓越人生》，作者：劉宇環、楊艾俐）