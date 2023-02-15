前聯發科經理放棄百萬分紅創業攻AI 創投教父聽完簡報大讚：有「殺手本能」

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聯合新聞網／ 天下文化出版
AI人工智慧戰場，是未來科技業兵家必爭之地。 示意圖／ingimage
AI人工智慧戰場，是未來科技業兵家必爭之地。 示意圖／ingimage

風城一品：開必拓數據

10月底，新竹風吹得猛烈，不是幾度玉門關的和煦春風，竹北的「秋風吹雨過南樓，一夜新涼是立秋」，秋風吹得愈猛烈，更顯蕭瑟。

但開必拓所在的八樓裡面的投資家、創業家、技術家，卻有著「明鏡明於月，白髮白於雪」的心志，每個人講話速度飛快，但心緒鎮定，在場的人都知道這是工業必走趨勢。爆炸性成長、成為獨角獸，只是時間問題，雖然忙，但不慌亂。

創投教父來相助

尤其有老師傅劉宇環在旁邊指點，三十五年創投看盡千帆，新創有起有落，惋惜中途夭折的公司，雪中送炭給努力不懈、東山再起的人。太多經驗累積，「我現在可以到達心想事成的境界。」對事業甚少誇口的他說。

（本文出自《寰宇情懷：創投教父劉宇環的卓越人生》）
（本文出自《寰宇情懷：創投教父劉宇環的卓越人生》）
2018年，劉宇環遇到開必拓執行長孫逢佑，孫逢佑正創設一家以AI人工智慧機器來檢測品質的公司。孫逢佑交大電子所畢業後，在新竹科學園區工作多年，創業前在聯發科工作十年，頭腦活跳，話語幽默，完全沒有高科技人的死板僵硬。

放棄百萬分紅創業

曾任聯發科技行銷經理，以及聯發科技中國合肥軟體工程處經理，2016年，孫逢佑離開聯發科，自行創業，放棄一年拿18個月薪水與100萬元一張的員工分紅股票，一定要吃了秤砣鐵了心才行，「那不叫放棄，而是選擇。」四十五歲的孫逢佑露出超過年齡的智慧和精明，「我選擇人生另一道風景。」

「我會看相，」劉宇環半開玩笑地說，「他有Killer instinct（殺手本能，在商界指的是要推出新產品，就必須席捲世界市場），聽了他簡報，我就決定投資。」

（本文出自《寰宇情懷：創投教父劉宇環的卓越人生》，作者：劉宇環、楊艾俐）

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創投是個發展的工具，創業投資也不是金融業，它是個非傳統基金。傳統基金就是普通銀行，它不能投資新創事業，因為銀行只能投資穩當事業，有資產、有營業額。創投就比較有彈性，可以投資創意、未上市產品、實驗產品等。

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創辦人為自己公司取名，都蘊含著偉大、宏觀、一飛沖天的期待，如鴻海、飛達（VEDA）等，唯有黃謙智創造的回收材料研發科技公司，卻反其道而行，命名為「小智」，來自老子，期待自己不必有大智，只要有小智，最終達到無智，即可運行世界，以臻永續。

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1980年代末在台北流行王芷蕾所唱的〈台北的天空〉，四、五年級甚至六年級生絕大多數人都會唱，也心有戚戚焉。歌聲訴說著風倦、雲累、自己的夢想消失了，但施振榮、張忠謀、郭台銘，加上這本書的主角─劉宇環，絕不承認這些心情。

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劉宇環傳奇應該從1985年開始說起，當時父親病重，他回台灣，決定要與台灣產生連結。初始單純、虔誠的願望，卻成為他生命裡的第二個轉捩點─踏入創投業。

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1985年年中，一位三十餘歲的男子在舊金山機場焦慮地徘徊著，飛機還要一個多小時才起飛，中間還要轉機，起碼二十幾個小時才能回到台灣。父親病重，長子不單責任重，從小依著父親，談抗戰史、國共抗戰以及來台重新建國的篳路藍縷，點滴在心，此刻東望故園，真是長路漫漫。

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