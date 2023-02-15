小智研發從垃圾堆裡鍊金 把時尚品牌的「下腳料」做成桌椅賣給高檔旅館

無用之用是為大用

創辦人為自己公司取名，都蘊含著偉大、宏觀、一飛沖天的期待，如鴻海、飛達（VEDA）等，唯有黃謙智創造的回收材料研發科技公司，卻反其道而行，命名為「小智」，來自老子，期待自己不必有大智，只要有小智，最終達到無智，即可運行世界，以臻永續。

他做的產品，是從垃圾堆裡鍊金，也符合莊子的哲學─無用之用，是為大用。現時行銷專家都同意，「產品固然重要，產品所說出的故事更重要。」的確，小智的辦公室、產品，甚至他所設計的家具，都是垃圾變尤物的見證，一方茶几、一個菸灰缸、一枝筆，都能說出自己的故事。

到義大利海灘做垃圾回收

小智研發創辦人黃謙智，一襲暗色夾克，一件深藍色長褲，隨意一條圍巾，就能穿出他的味道，本身也有著滿滿盈盈的故事。

（本文出自《寰宇情懷：創投教父劉宇環的卓越人生》） 四十三歲、已創業二十年的他，自開公司以來，從不改其志，一意要做垃圾回收，一意要公司能永續經營，一意尋求和自己志同道合的投資人，至今投資人俱為大咖，中經合、新加坡淡馬錫。

「第一次看到他，一個年輕人，那麼小的公司，居然有這麼多國際經驗，」坐在黃謙智對面，欣賞這位後輩的劉宇環說著，「飛了這麼多國家，飛得遍體鱗傷（指挫折碰壁），還是要飛。」

千里馬尚待伯樂賞識，才能成就。在遇到劉宇環之前，小智每年暑假都到義大利薩丁尼亞海灘做垃圾回收。

由於暑假，歐美最有錢的人都到那裡度假。人潮中有錢有名者所在多有，風行草偃，不單能打響小智名氣，也可在有影響力的人中散播觀念及做法，多麼值得。「我逢人就講這個活動多重要，但是只有劉先生聽了大讚其重要性，總算有人聽懂我說的話了。」

漸漸由不識、初識到熟識，成了彼此生命裡的一道風景，不只是投資而已。

快時尚是高碳排元兇之一

絕大多數人都把近年來的氣候變遷歸罪在碳排放，歸罪石化產業，但是時尚產業碳排約占10%，這引起的溫室效應，所有人都得承擔。穿了就丟的快時尚更是罪魁禍首，因為時尚快，丟掉的衣服也快，全世界舊衣汙染已無法控制。台灣丟棄舊衣也不遑多讓，一年丟棄超過2億件舊衣，每個人平均每年丟棄10件衣服，每分鐘丟掉438件。

黃謙智大學畢業後，和同學在紐約市創辦了小智。決心要把學到的工程技術用來創造可持續的產品，以垃圾創造新材料。紐約做不成，搬到香港去，香港還是不成，那就回到台灣。

台北花博讓黃謙智打響名號

2010年是小智的轉捩點，台北市轟轟烈烈舉行國際花卉博覽會，近千萬的參觀民眾，印象最深的莫過於那棟白天白淨亮眼、晚上晶閃耀目的30公尺高建築，是遠東集團贊助的，叫做「環生方舟流行館」，借用《舊約聖經》裡挪亞方舟的意象（地球沉沒，上帝指示挪亞建一方舟來維持家族及各種動植物的生命，以避免毀滅）。

這也是座垃圾屋。小智用從台北市民手中回收的150萬個塑膠瓶，做成磚，做成瓦，一磚一瓦建成的。

小智是家很特別的公司，沒有什麼競爭者。它太先進了，或太不容易賺錢，所以很少公司願意投入。但它的困難和別人不同，光是產品原料就煞費周章，大家垃圾隨手丟，不是很容易取得嗎？其實不然，各國垃圾大都掌控在江湖大哥手上，普通人不敢妄動。

「下腳料」搖身一變重生

夙慧的黃謙智經營小智得運用大智，他另闢材料來源，例如與時尚品牌達成協議，因為這些名牌只用一張牛皮上最柔軟細嫩的一部分，其他都丟了，就是所謂的下腳料，可惜至極。小智拿他們的下腳料，加工增加結構強度，做成椅子、桌子，賣給高檔旅館，原本注定垃圾命運的下腳料，搖身一變，一張張黃色、紅色的桌椅，愉悅地就走到顧客前，再度展現風姿。

劉宇環投資小智以後，不時提醒黃謙智要有理想，也要有策略，更必須利用小的優勢，做各種靈活應變。小智遊走於B to B、B to C之間，為什麼？本來小智專攻環保材料，希望以新材料帶動垃圾回收產品，但是比非環保材料昂貴三成，很難為消費者青睞，「我們只能先創造消費者市場，等到規模夠大，可以支撐材料產業再說吧！」

曾經是雷子、憤青，和很多大企業主都吵過架（更別說承包商、投資者和員工了），創業二十年，黃謙智逐漸走向穩重、內斂、沉著，不再跟人吵架，有幻滅，也有留存。

二十年不會使人脫胎換骨，只是滄桑些、世故些。

（本文出自《寰宇情懷：創投教父劉宇環的卓越人生》，作者：劉宇環、楊艾俐）