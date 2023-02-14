「核融合」會是另一個台積電嗎？ 創投教父要壯大護國神山群

1980年代末在台北流行王芷蕾所唱的〈台北的天空〉，四、五年級甚至六年級生絕大多數人都會唱，也心有戚戚焉。歌聲訴說著風倦、雲累、自己的夢想消失了，但施振榮、張忠謀、郭台銘，加上這本書的主角─劉宇環，絕不承認這些心情。

1985年是台灣高科技關鍵期，張忠謀應李國鼎之邀，從美國紐約回國主持工研院，「以台灣人的聰明肯幹，有人帶，必大有成就」，他要把工研院打造成另一個貝爾實驗室。

台灣高科技起飛階段

郭台銘正在從事連接器事業，成長速度快得讓美國連接器公司開始提告，怕他再壯大起來，占有全世界市場。

（本文出自《寰宇情懷：創投教父劉宇環的卓越人生》） 施振榮則逢人便訴說「將Acer打造為國際品牌」的夢想，他的屬下，血液中也流著同樣的使命感，三十餘歲的經理洪麗甯，單槍匹馬提著宏碁電腦，在冰天雪地的歐洲，以凍紅的手敲開一家家廠商的門，介紹宏碁的優點。「我們這一生，似乎就為這四個字Acer而活。」洪麗甯曾扳著四根指頭這樣說。

劉宇環也決定代表美國創投公司，與台灣交通銀行、長興化工、國民黨中央投資公司、裕隆，共同成立創投基金。從此，啟動了產業升級，更創造了許多就業機會。的確，從那時開始，台灣的高科技彷彿成了自走引擎，不必上發條，不必加油，剎不了車，不知會衝到哪裡。當大家都鼓吹小政府、不要管政治、只要求小確幸，「創投業卻要大力集中眼光在政府上，政治穩定、政策鼓勵是最先要看到的。」劉宇環說。

此時接替孫運璿的財經閣揆俞國華，一上任就提倡國際化、自由化、民營化。他鐵腕打破多項特權壟斷，也繼續實施高科技獎勵條例，減免稅20%，投資創投基金的個人也可享受20%的優惠抵稅，促成1990年代的高科技一飛沖天。

劉宇環對政府各項自由化措施，當然樂觀其成。另一方面，當時很多人擔心台灣民主化會造成混亂，街頭抗議無日無之，在美國實際生活過，行遍天涯的他一點都不擔心，台灣公民教育厚實，民性溫和，喜歡追求美好生活（也包括愛發財）就不會走入極端意識。

順勢操作，豪爽心細

與交通銀行合資的國際創投成立後，劉宇環的創投人生正式起步，上陣時，碰到台灣個人電腦興起，躋身世界產業分工重要一環，先後組建了多個基金，募資超過4億美元，投資了太平洋兩岸兩百多家高科技公司，並取得豐厚回報。同時華登國際也在亞洲風險投資界建立名聲。「這就是趨勢，你順著趨勢，就好操作，這是創投要看的第二個關鍵。」

他自己和他投資的公司，俱為先行者，例如台灣第一個做SRAM的矽成電子、品牌知名度曾比宏碁還響亮的艾鉅電腦，甚至是曾為全球第一大數據機廠商的致福電子，每一家都前景看好。

投資標的更難，劉宇環表示，第一個當然看創辦人，根據過去紀錄，羅光男不成問題，因為他已是世界第一大網球拍生產者，也是個行銷天才；致福電子以前也做過台灣第一，就是空白錄影帶最大產量公司。產品是否能商業化，最重要是創辦人是否品德好，「要不然拿著投資人的錢亂花，甚至捲款潛逃，怎麼行？」

「我們還請他們家人出來吃飯或旅遊，觀察他家人，一個人受家人影響很大。」他抿著嘴角，不笑就頗有威嚴，「其實就像你們做記者的，寫之前要裡裡外外做好DD，Due Diligence（盡職調查）。」

外表豪爽、心思細密的他，選擇投資公司非常謹慎，「不管大還是小，他的DD都做得好，到現在仍然如此。」香港大學退休校長、中研院院士劉遵義與他有三十餘年交情，對他的行事風格甚為了解。

搭橋創造連結，成就大事業

海海人生，劉宇環不斷搭橋，一磚一石地打造橋梁，不借別人的橋梁，自己先試著走，走穩了，別人才來跟隨。

從矽谷先連接台灣，然後亞洲、大陸，近年來是歐洲、中東，點成了線，線成了面，面成了三度空間，隨手拈來一路點，就可以織成四度空間，有足夠的資源成就大事業。

例如三十餘年前，很多公司從矽谷一家小研發室，搬至新竹科學園區，乘著1990年代台灣高科技風而立、而壯，1990年代後又搬回美國。追逐水草而生，造就了好幾家公司的長青不墜。也多虧了劉宇環在後面運籌規畫。

至今他仍然打造橋梁，例如最近致力的核融合，分別有台灣和美國的技術，還有歐洲的物理學家，公司董事、顧問群都是跨國人才，市場雖還未定，但一定立足全世界，「我們在找尋另一個台積電，護國神山群會更為穩當。」

宏觀面要打造橋梁，微觀面更是錯綜複雜，投資一家公司不是就讓它自生自滅，一家新創公司從孕育、出生、成長，都是綿綿磨磨、九轉迴腸，耗多許光陰才能成人，不是當事人很難體會。

（本文出自《寰宇情懷：創投教父劉宇環的卓越人生》，作者：劉宇環、楊艾俐）