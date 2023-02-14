創投大老劉宇環為台灣科技業籌資 背後推手是李國鼎

苟利國家生死以，豈因禍福避趨之

劉宇環傳奇應該從1985年開始說起，當時父親病重，他回台灣，決定要與台灣產生連結。初始單純、虔誠的願望，卻成為他生命裡的第二個轉捩點─踏入創投業。

1970年代初，一批「苟利國家生死以，豈因禍福避趨之」的領導人，如孫運璿、李國鼎、方賢齊、徐賢修、金耀輝等，都憂心忡忡。

台灣面積小、資源貧，像個獨臂戰士，滿懷旺盛的生命力和進取心，快速攀登從無到有、從貧困到豐足的階梯，雖然已經創造了多項世界第一，以產品生命週期看，台灣的主力產品正處在金牛期（賺進現金，但缺乏前景），美國逼著新台幣升值40%（從新台幣40元兌1美元，升到新台幣25元兌1美元），紡織品都設定配額，台灣是否會繁華落盡，經濟奇蹟是否會成海市蜃樓？

這群有識之士不單要力挽狂瀾，甚至是在狂瀾還未到來時，就得力挽，免受海嘯威脅。

為台灣發展高科技籌募資金

事實上，支撐台灣經濟榮景的1990年代、2000年代、2010年代，都起自1970年代李國鼎和孫運璿及幾位科技主管如徐賢修、方賢齊聯手的傑作，例如：送朝氣蓬勃、雄心萬丈的年輕工程師去美國學習半導體；不管老立委的反對，設立工研院。

（本文出自《寰宇情懷：創投教父劉宇環的卓越人生》） 李國鼎在經濟政策上擁有強大影響力，但仍然尊重政府體制，他的所為都以「科學技術發展方案」為根據，用經費，起專案，都經過行政院會通過，「院會裡有部長含蓄反對，他還起來發言力爭，其實按照他的資深程度，他根本不必如此。」當時參加院會的國科會副主委劉兆玄說。

正是在這樣的時代氛圍下，面對這位為國為民的長者的徵召，劉宇環覺得自己沒有任何拒絕的理由。在李國鼎的建議下，他與陳立武在台灣共同創建了華登國際（亞洲），為台灣剛起步的科技業解決了資金問題。「那也是個『用對人，做對事』的時代。」曾任經建會主委的葉萬安說。

「風險投資」換名詞

當時台灣發展風險投資，可說是荊棘一片。「風險投資」這名字，大家看了就怕，尤其在東方，沒有太多人願意冒險。其實風險投資在美國已經盛行快一百年，財富世家洛克斐勒（Rockefeller）、羅斯柴爾德（Rothschild）、華倫伯格（Wallenberg）都成立過此種風險基金。簡單說來，風險投資就是風險大集合，大風險、大回收，把眾人的資金集合起來，投資企業（應該是新創事業），希望有天公司能夠上市，股東有大回收，大夥一起分攤風險，也分享獲利。

美國創投是在二戰後，百業待興，亟需資金，開始風行。1960年代高科技時代降臨，矽谷充斥著英特爾（Intel）、蘋果（Apple）、IBM等企業，其背後都有著知名創投的支持。既然台灣企業家不願意冒險，換個名詞如何？

李國鼎也對「風險投資」這個名詞感到憂心，於是他找來相關人士商量。會中，當時任職經濟部工研院創新公司的金耀輝取了個名字「創業投資」，這個名字有積極意義，你創業、我投資，從此台灣的「Venture Capital」正式更名為「創業投資」，簡稱創投。

談起金耀輝，劉宇環也深深感激。當時金耀輝從電信局轉任工研院創新公司的董事長，撥了一筆創辦金給華登創投，此種精神，此種胸懷，他怎能不盡心？開辦不久後，他就把錢都還給金耀輝了。

（本文出自《寰宇情懷：創投教父劉宇環的卓越人生》，作者：劉宇環、楊艾俐）