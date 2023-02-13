創投教父的爸爸不簡單 夜裡飛到大陸轟炸日本敵機、來台仍繼續執行任務

父逝後，劉宇環投入創投業

1985年年中，一位三十餘歲的男子在舊金山機場焦慮地徘徊著，飛機還要一個多小時才起飛，中間還要轉機，起碼二十幾個小時才能回到台灣。父親病重，長子不單責任重，從小依著父親，談抗戰史、國共抗戰以及來台重新建國的篳路藍縷，點滴在心，此刻東望故園，真是長路漫漫。

飛抵桃園機場，趕回家，眼見父親已然虛弱，心中一陣哀傷，不久就電告美國雇主，辭去美國企業管理顧問公司的職位。他希望多陪父親。父子分離近乎二十年，當中只返國兩、三次，長年未承歡膝下，如今父親已走入生命最後階段，往昔不能長相聚，但求現在可以長相見。

當親友過世時，最常收到一句「節哀順變」，大多數人只留意前面的「節哀」，但其實後面的「順變」才是重點。至親過世，生活裡難免會起大小波浪，或驚濤駭浪，或圈圈漣漪，極少水波不興。

對劉宇環來說，父逝後，他投入創投業，的確是驚濤駭浪，高低潮皆有，但他把穩方向、快步前進，終獲今日成就。

滋養草根性格的白川町

嘉義白川町，帶有異國風味的名字。在日據時期，台灣各縣市都有很多町。町就是街道的意思，如台北有東門町、西門町、大橋町，不僅是異國，更有著濃濃的古意。白川町，這是劉宇環的成長地。

那幾年的台灣，像冬天赤著腳走在碎石子路上，無聲無言，清冷孤寂，一切都壓抑著，基本需求、不安全感、陰影。不管這個島是第一故鄉或是第二故鄉，大家都計畫著重建家園。

（本文出自《寰宇情懷：創投教父劉宇環的卓越人生》） 離亂時節，有些計畫看似短程，卻必須短計長用。1949年，那個很多中國人與大江大海分離的年份，一個英俊飛官攜著太太、一歲多的小宇環、長兩歲的長女，住進嘉義白川町。劉宇環的父母親以為離開北京是暫時之舉，一下就能回去了。

至今，白川町已經改成高樓國宅，眷村涼麵、鍋貼水餃等小店穿插其中，但仍然可以想像出當年那群調皮的孩童，在這裡玩著彈珠紙牌的景象。而劉宇環這位足踏千山萬水的七十多歲創業家、投資家，常縈於懷的就是這白川町的歲月。童年的回憶，在異國總是如老玉般溫暖。

父親是愛國空戰英雄

那是大家都吃苦的歲月。白川町裡家家戶戶，男主人常年不在家，夜裡要飛到大陸，空投、偵測、轟炸。剛從大陸來的女主人，其實自己也是半大的女孩，十多歲，最大的二十來歲，又要當母親，又要當父親，守著家裡的孩子，過著清苦的生活。「那時常停水，我先生不在家，我帶三個小孩，我只有晚上兩點起來，才接得到水，」一位當時剛滿二十歲的少婦回憶，「兩歲多的女兒聽見我起來，就起來坐在門檻上陪我，直到接滿水，我們才一起回去睡。」

出了學校就飛戰鬥機

劉宇環的父親劉寶麟是北京第六代，家裡數代為官，祖先做過朝廷總管，可說是家學淵源。二次大戰時，劉寶麟響應政府知識青年「一寸河山一寸血」的從軍號召，畢業於最正統的杭州筧橋航校。出了學校就飛戰鬥機，得展凌雲御風、捍衛領空之壯志，才二十餘歲就成為空戰英雄。

劉寶麟的搭檔是「驅逐之王」（專門驅逐日本戰機）高又新，兩人打過很多勝仗，生命常在千鈞一髮間。最險的一次發生在1944年11月20日。

這一天，高又新和劉寶麟率八架P-40戰鬥機，分為兩個編隊，從湖北恩施出發轟炸敵軍倉庫。到達目標上空，天空中既無敵機，地面抵抗火力也很弱，編隊便以超低空飛行方式對敵軍倉庫進行投彈和掃射。

中了日本敵機圈套

完成任務後，編隊繼續往南飛，在沙市附近發現公路邊停有兩輛汽車，高又新帶隊俯衝下去，哪知這是敵人設的一個圈套，日本高射砲火一起向高又新駕駛的飛機射來，他們的飛機中彈了。

高又新一面命令劉寶麟代替他的位置，指揮編隊返航，一面盡量往我軍陣地方向飛行。此時飛機起火燃燒，兩人只能棄機跳傘，降落在日本占領區。劉寶麟前額炸開一個大口，鮮血湧流，旁邊有條河，有幾艘漁船，漁民把他們救起來，躲避了日本軍人的搜尋，才挽救了兩條茁壯中的生命，否則劉宇環也不會來到這個世界了。

劉寶麟額頭上的疤，跟著他一輩子，宛如勇氣、智慧、愛國的印記。來到台灣後，他仍繼續深入大陸執行任務。家住嘉義，部隊卻在桃園，那間日式房子裡，男主人經常不在家，女主人唐聖媛女士開始教劉宇環及其大姊劉宇新識字、作文，以及世事無常與恆常的道理。

（本文出自《寰宇情懷：創投教父劉宇環的卓越人生》，作者：劉宇環、楊艾俐）