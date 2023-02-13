快訊

男同志冥婚電影熱映 專家指劇情曲解民俗意涵

NFL／超級盃酋長致命一踢屠鷹 四分衛馬霍姆斯近4年2冠

進門就找碴店員「你新來的？」 迴轉壽司乾脆不做奧客生意了

撿便宜卻用不到 存錢達人曝這三樣商品「特價買了反而更虧」

聯合新聞網／ 綜合報導
若因為特價就衝動購物，往往會買到派不上用場的商品。圖片來源／ingimage
若因為特價就衝動購物，往往會買到派不上用場的商品。圖片來源／ingimage

有時碰到店家打折、出清東西，難免會受到誘惑，一時不注意就買下商品。但往往衝動購物後，又會發現買到根本用不著的東西。近來日本媒體，就訪問了150位存款破千萬日幣（約相當於新台幣229萬元）的人士，分析出哪些商品即使特價，也不應該輕易出手。

根據日本媒體「Kufura」報導，特價也最好別買的商品，首先就是「衣服」。如果是因為特價心癢，才刻意買下的衣物，到最後也不會想穿。又或者是換季出清的衣服，雖然能便宜買到，但往往等到能穿的季節時，實際上又沒有穿的興致，結果造成浪費。

第二項物品是「生鮮食材」。有時難得看到食材因為快過期了而特價，此時就算買了，也容易因為份量太大，最後沒辦法短期間內消耗完畢而浪費掉。第三項物品則是「電器用品」，像是家電、手機等等。這些物品都是與其撿便宜，不如以實用性做考量，才不會買了，結果發現不好用。

相對地，如果要好好利用特價，則必須展現冷靜的判斷。例如平時可以先列好要買什麼東西，等到剛好有特價時再下手。買東西之前，也該先確認商品的品質。若是同樣的東西已經有了，則不要因為特價便宜，結果購買重複的商品。最重要的，是別被店家的聳動廣告詞欺騙，一時不察衝動購物，才能避免損失。

省錢

延伸閱讀

吃到飽驚見隔壁長輩「偷打包」嘆：該怎辦？ 網反應兩極

睽違3年瘋出國！廉航真的比較便宜嗎？行李託運規定、費用看過來

早起好處多！高僧清晨就全醒 透露秘訣「花一分鐘做這些事」

口罩令20日鬆綁！醫示警「別高興太早」 3大防疫物資恐調漲

相關新聞

撿便宜卻用不到 存錢達人曝這三樣商品「特價買了反而更虧」

有時碰到店家打折、出清東西，難免會受到誘惑，一時不注意就買下商品。但往往衝動購物後，又會發現買到根本用不著的東西。近來日本媒體，就訪問了150位存款破千萬日幣（約相當於新台幣229萬元）的人士，分析出哪些商品即使特價，也不應該輕易出手。

女工程師愛花錢？她揭平均卡費 同行放心了：還以為自己花很多

科技業高薪，是不少人搶破頭想進入的夢幻行業。不過，就有一名網友在Dcard發文抱怨，作為菜鳥工程師的女友近來愈發愛花錢，月存不到五千就快成「月光族」...

疫情三年「消費帳戶」多存20萬 她困惑：如何有意義的花錢？

存錢方法百百種，也是一種理財方式，有女網友的「消費帳戶」在三年多的疫情期間存了大約二十多萬元，因此請教網友「該如何有意義的花錢？」，許多網友紛紛建議可以投資自己，或撥款至投資帳戶繼續錢滾錢。

Google前總裁施密特：美國沒有贏面 中國將成為全世界的領先創新者

中國展現出來的願景相當清楚。中國政府把人工智慧以及其他新興科技，視為政治與社會…

「上有老下有小」中年失業該怎辦？ 他分享5秘訣：提前申辦貸款套現

中年失業是很多人都會擔心的問題! 勳仔目前在外商工作，由於國外科技業對於未來經濟局勢不太樂觀，很多公司都開始裁員，原本想說到去年底勳仔公司都還沒裁員，應該安全了，沒想到還是在農曆過年前收到全球會啟動裁員的消息。

監視器大國用人工智慧找出「反社會」行為 不守規則穿越馬路也會被揪出

過去20年以來，中國政府運用科技來建構一套監視工具與社會控制機制，勝過從前任何時代專制君主最狂放的夢想。過去20年以來，中國政府運用科技來建構一套監視工具與社會控制機制，勝過從前任何時代專制君主最狂放的夢想…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦