女工程師愛花錢？她揭平均卡費 同行放心了：還以為自己花很多

科技業高薪，是不少人搶破頭想進入的夢幻行業。不過，就有一名網友在Dcard發文抱怨，作為菜鳥工程師的女友近來愈發愛花錢，月存不到五千就快成「月光族」，讓他好奇「科技業的女工程師都很會花錢嗎」，掀起熱議。

原PO表示，自己跟女友都是剛踏入職場的菜鳥，目前雙方都在一線IC廠工作，以前覺得女友蠻省錢的，近來卻發現她因為有收入開始亂買東西，幾乎是一個禮拜兩、三個包裹，而且假日還希望去吃餐廳。

原PO指出，女友記帳下來發現自己一個月存不到五千，甚至有時候餐費或是日用品也都是原PO出錢，跟她溝通但她卻爆氣，直呼「花自己的錢有什麼不對」。

貼文一出，網友們評論兩極，「是不可能跟學生時期一樣省，但一個月剩五千有點誇張」、「我不知道欸，我很難想像一個月只剩5000…」、「如果沒房車貸，一線一個月存不到5000是真的滿屌的」；也有人認為花多少錢是個人自由，「每個人都是獨立個體」、「她說的也沒錯，你也可以不要幫她出」、「科技業的男工程師都很會以偏概全」、「不論男女工程師都有愛花錢跟省錢的」。

不過，留言區也釣出不少同行附和，笑稱自己賺的多也花的多，「身邊女性科技業朋友包含自己，平均卡費落在3～4萬這個區間，給你參考」、「我還以為自己花很多，其實跟大家差不多我就放心了」、「科技業愛花錢的女工程師表示精準，我男友反而很少花很多」、「看到跟大家差不多我就放心了，也是常常被男友念很會花錢」、「以四萬卡費來算，我另外還有房租兩萬、學貸一萬，平均一個月大概還可以存兩萬多（至）三萬」。