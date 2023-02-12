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疫情三年「消費帳戶」多存20萬 她困惑：如何有意義的花錢？

聯合新聞網／ 綜合報導
有女網友的消費帳戶在疫情期間存了二十多萬元，存錢示意圖。圖片來源/ingimage
有女網友的消費帳戶在疫情期間存了二十多萬元，存錢示意圖。圖片來源/ingimage

存錢方法百百種，也是一種理財方式，有女網友的「消費帳戶」在三年多的疫情期間存了大約二十多萬元，因此請教網友「該如何有意義的花錢？」，許多人紛紛建議可以投資自己，或撥款至投資帳戶繼續錢滾錢。

有女網友在臉書社團「存錢公社」發文表示，三年多的疫情養成「少出門」的個性，外出戴口罩無需化妝，彩妝費也省了一筆，再加上外食聚餐、出國機會減少，她驚呼「沒想到我的消費帳戶居然存了二十多萬元！」

她坦言「消費帳戶」的錢主要用於花費，並認為「會存錢也要有意義的花錢」，如此可以讓自己更有信心工作、賺更多，也因此請教網友「該如何有意義的花錢？」，並表示「存錢帳戶有了，目前是消費帳戶希望有意義花錢」。

許多網友紛紛建議原PO有意義的花錢方式，「可以去學一些東西，平常捨不得花錢學的」、「環島、深度旅遊、住飯店、吃美食」、「一半撥去投資帳戶繼續滾錢，一半可以買想買的東西」、「投資自己、買一些課程、投資健康」、「有意義的花錢就是投資理財，然後用理財長出的股息去享樂」、「能讓自己開心，那就有意義，意義本來就是自己賦予的」。

疫情 理財

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