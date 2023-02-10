Google前總裁施密特：美國沒有贏面 中國將成為全世界的領先創新者

中國展現出來的願景相當清楚。中國政府把人工智慧以及其他新興科技，視為政治與社會控制的手段。中國想要建立一個監視國家，全面到公民不可能組織任何有意義的反對行動。中國模式加強它對社會契約的控制。

進入2020年代，西方民主政體必須設法放大數位科技民主化的潛力，並且透過法律及管制的護欄來盡量減少數位科技濫用。歐洲已經有一些辦法，例如「歐盟通用資料保護規則」（GDPR）。

Google前總裁示警

Google前總裁與執行長艾力克‧施密特（Eric Schmidt）領導過兩個美國政府國安及科技委員會，他在2020年2月發表的文章中警告：「最後中國將會在競爭中成為全世界的領先創新者，而美國目前並沒有贏面。」如果美國在人工智慧、生物科技、5G領域，沒有「史無前例的政府與產業夥伴關係」，中國將會勝出。

其他人則認為，要戰勝中國的科技極權模式，並且讓民主的社會契約繼續保持火焰，必須採用冷戰時期將自由民主政體團結起來的強力國際聯盟。

西方要建集體聯盟

我在國務院的前同事傑拉德・柯翰（Jared Cohen）提出建立「科技民主政體」聯盟，他取名為「T-12」。「沒有一個民主國家夠大到可以跟中國單挑競爭，中國在法條上有太多彈性、太多空間，」柯翰對我說：「和中國競爭的唯一辦法是透過集體行動；以集體行動來競爭，最好的辦法就是把志同道合的國家組織起來。」

（本文出自《大失衡：重建一個繁榮、穩定的新未來》） 這個組織內的成員是擅長策略性科技領域的民主國家，包括美國以及主要歐洲國家，也包括印度、日本與南韓，這個聯盟可以形塑國際慣例、集中資源，並且在出口管制、供應鏈安全以及人工智慧道德等方面，協調彼此的政策。這些國家共同建立一個統一陣線，對抗中國的科技極權主義。

美國能得到他人信任嗎？

我了解這種路線有它的吸引力，但是，在可能的夥伴、尤其是歐洲國家的眼中，美國政府在科技政策失去立場，會讓這件事相當困難，不過還是值得追求。在數位戰爭中，美國政府不再像以前冷戰時期那樣得到信任、引領盟邦。

在數位戰爭中持續提升民主的價值，會需要整個社會投入心力，而在民主社會中興起而茁壯的全球企業，不能袖手旁觀，尤其是在科技產業裡的全球企業。

未來幾十年我們將面臨到幾個全球大問題，包括氣候變遷、人權、不平等，還有避稅以及人工智慧與數據的監理。這些議題都需要政府採取行動，也需要公民發聲，但是如果沒有世界上最有影響力的企業領導人加入，那麼這些問題無法在合理的時間內真正被解決。

企業要帶動變革

在股東資本主義之下，有不少企業責任行動是裝飾門面。但是，像聯合利華、蘋果與微軟這樣的公司，承諾要朝向全球淨零碳排放、而且還要達標，那就證明典範轉移並非不可能。這種由企業為主體的標準，能促使政府當局把這些標準擴大適用到其他產業（例如科技業），並且制定法律。

全球企業設定清楚的標準，並且解釋這些標準背後的原理原則，企業就能協助在幾個國家中啟動變革。

企業必須介入、並且在社會契約中成長出新的角色，用說的是一回事，但是我們怎麼能確保這件事真的發生？

首先，除非企業領導人全力支持利害關係人資本主義，否則不會有進展。如果真的要介入全世界面臨的重大問題，那麼企業的動機不能是短期獲利導向，否則，企業要製造任何東西、賣給任何人，都有正當理由。而伴隨這種轉移的是透明度與衡量標準，例如前幾章提過業界共通的會計準則。

政府扮演什麼角色？

我們可以建立分析工具來測量企業的環境與人權紀錄，也可以對企業的對外政策紀錄建立一套分析方法。另外還要從幾個不同角度來監督。企業董事會將會是第一道防線，確保企業對這些目標，對產品與服務所帶來的影響，設定更嚴格的標準。如果勞工也投入這項工作，那麼監督力道會更強，如同我們在勞工那一章的描述。

政策制定者也必須繼續建立護欄與綱領，這就需要提升政府在這些主題的專業能力，要超過我兒子高中課堂所教的知識才行。就算企業可以利用專業與規模，來協助應對這些廣泛的社會問題，如果沒有政府在其中扮演它的角色，一切就無法達成。我們不應該擱置反壟斷措施，甚至應該擴大反競爭的標準，以避免陷入「管制俘虜」（regulatory capture）*的危險。

* 譯注：管制某些政治經濟實體的機構，反而增進這些實體的利益或被掌控。

（本文出自《大失衡：重建一個繁榮、穩定的新未來》，作者：亞歷克‧羅斯 譯者：周怡伶）