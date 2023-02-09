監視器大國用人工智慧找出「反社會」行為 不守規則穿越馬路也會被揪出

過去20年以來，中國政府運用科技來建構一套監視工具與社會控制機制，勝過從前任何時代專制君主最狂放的夢想。

找出「反社會」行為

以2019年來說，中國已經建置的監視攝影機數量大約是每四人就有一台，到2022年會再加倍。這些攝影機所收集的影像大部分會用來訓練人工智慧系統，以找出「反社會」行為，從謀殺、不守規則穿越馬路，到閱讀古蘭經都會被抓出來。透過臉部辨識，政府可以追蹤人民的日常生活，記錄每個人去過哪些地方、和什麼人互動，以及參加過什麼抗議活動或會議。

（本文出自《大失衡：重建一個繁榮、穩定的新未來》） 雖然是由政府控制，但中國的監視系統是由許多人工智慧公司建立與營運，這套系統就是政府官員與企業領導人之間共生樣貌的體現。

政府是「最大的資料來源」

建立有效的人工智慧，需要放入許多資料來訓練程式，而你很難找到有哪個政府比中國更沒有疑慮、也無懼於蒐集一般公眾的資料。企業把資料分享給政府，然後政府再把資料分享給其他公司，然後這些公司精確調整演算法，繼續蒐集更多資料。有一間做電腦影像的中國公司「商湯科技」協助建立監視新疆的系統，這間公司的執行長表明，政府是公司「最大的資料來源」。

更多資料就能衍生更好的演算法，更好的演算法就會產生更多數據。監控國家會自己餵養自己，在這過程中變得愈來愈有效監控。5G寬頻網路讓中國政府能在街道與交通工具上嵌入更多感測器，還有辦公室、住家以及公眾場所等，全景式監控會更加全面而完整。

科技公司蒐集更多個人資料

中國模式確實顯示出企業界與政府完美攜手的危險。在數位時代，這種安排把人們的所有數據都交到一間機構手裡，會導致相當駭人的徹底控制。

網路興起並擴散時，在個人資料方面，世界上大部分國家的人民變成要靠企業作為個人與政府之間的緩衝墊。私部門當然不是完美的緩衝，而且科技公司當然蒐集很多我們不希望他們蒐集的個人資料。

但是，儘管如此，就連Google或蘋果蒐集資料的慣行做法，也離政府與私部門暗地往來的狀態相當遙遠。中國的例子顯示出，這會把社會拋向《1984》小說所描述的狀況發展。

（本文出自《大失衡：重建一個繁榮、穩定的新未來》，作者：亞歷克‧羅斯 譯者： 周怡伶）