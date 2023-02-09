兩間公司都在燒錢但Uber仍在中國挫敗 「滴滴出行」步步摧毀計畫令人咋舌

透過直接投資以及國家資助的技術轉移，進而扶持經濟發展，中國政府與資金也在幕後操控，限制外國競爭。中國有14億人口，對跨國公司來說是全球最有吸引力的市場。

連科技巨頭也鎩羽而歸

這幾年來，無數科技公司試圖在中國立足，但是幾乎無能為力。舉例來說，Uber在2014年登陸中國，執行長崔維斯•卡蘭尼克（Travis Kalanick）希望，Uber app能成為第一個在中國成功的美國消費科技企業。

（本文出自《大失衡：重建一個繁榮、穩定的新未來》） 卡蘭尼克看到其他美國科技巨頭例如Google、亞馬遜、臉書都無法進入中國，他試著避免前人所犯的錯誤。

他成立一間Uber中國子公司「優步中國」，希望能避免其他西方科技公司因為中國管制而施展不開的問題。他經常到中國招攬投資人、研究當地市場狀況，據說2015年有五分之一時間都待在中國。

Uber將服務推展給當地消費者，乘車者可以透過第三方支付系統「支付寶」支付車資。Uber 和中國科技巨頭百度合資形成夥伴關係，並且把伺服器放在中國，希望能避免任何防火牆的干涉。

Uber與百度合作也沒用

Uber早期投資人謝文•佩夏瓦（Shervin Pishevar）說：「卡蘭尼克建立的架構是在中國的框架之下，他願意做出這些讓步。」佩夏瓦在2013年某次旅程中把卡蘭尼克介紹給百度執行長李彥宏。

不過Uber遭遇一個強勁的當地競爭者「滴滴出行」。雖然Uber有百度這樣的當地夥伴協助，也無法克服中國市場的現實。「滴滴試圖摧毀他們，」佩夏瓦告訴我。這兩間公司進入「一場大戰」，雙方都斥資數十億美元祭出折扣，並提供誘因來吸引新司機。

Uber慘遭微博封鎖

到2016年，Uber在中國已經擴展到60個城市，但是滴滴出行的營運據點有400多個。兩間公司都在燒錢，但是滴滴的口袋比較深，他們得到中國主權基金以及國營銀行數十億美元的奧援。中國科技巨頭騰訊旗下平台微博還一度封鎖Uber，而滴滴還留在微博平台上。

2016年7月，中國政府發出管制條件，禁止這些企業給司機補貼，補貼是滴滴與Uber為了擴張版圖而運用的手法，此舉有效凍結Uber現存的市占率，這條規定還讓政府能夠對外國公司嚴密監管，這下子Uber 是遭受千刀萬剮、不得不死了。

優步中國賣了

2016年8月，卡蘭尼克與商業夥伴退出中國市場，把優步中國賣給滴滴出行，換取獲勝對手的股份，並且拿10億美元投資在滴滴出行的美國事業上。

「Uber看到這生意做不下去，」佩夏瓦說：「於是心想『這根本是消耗戰……我們得談和才行』。談和的條件是『拿12％滴滴股份，然後就滾蛋』。所以Uber就這樣做，而且這樣做很聰明。」

從各方面來說，Uber算是好好打了一仗。他們按照遊戲規則，避免之前美國科技公司追求中國顧客所犯的錯。但是，這個產業是個策略性的產業，想在這個產業裡成功，就會侵犯到中國政府的科技野心。

中國的公私資本機構介入，把外國對手趕出城牆外。滴滴出行把Uber趕走之後，在北京與矽谷設立人工智慧研究實驗室。2020年7月，滴滴出行宣布將和中國人民銀行合作測試一個新數位貨幣。

國家力量扶持自家企業

許多西方科技公司都很熟悉這個故事。進入中國；和當地夥伴簽訂看似有前途的合作關係；公司遭遇當地競爭對手而慢慢失去市占率；退出中國；當地對手築起壕溝，更加鞏固制霸地位。

對西方科技公司來說，他們已經證明中國是一個無法打進去的地方，就像阿富汗對一些地緣政治強國如蘇聯與美國一樣。

中國不讓西方科技公司在國內立足，並且透過直接投資、經濟間諜，以及國家資助併購外國企業資產來支持中國企業，中國正在建造的是一個科技宇宙，完全不受西方世界影響。這個世界是他們自己的公司、自己的趨勢、自己的行事慣例，價值觀也是由中國政府民族企圖心來主導。

（本文出自《大失衡：重建一個繁榮、穩定的新未來》，作者：亞歷克‧羅斯 譯者： 周怡伶）