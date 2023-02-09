爭全球霸主地位 中國人工智慧國家隊成軍！國內產值目標超過1,500億美元

1990年首度公布全球財星500大企業時，中國沒有一間企業上榜。到了2020年，這份名單上的中國與香港企業有124間，超過美國企業上榜的數量僅121間。

「中國矽谷」不輸美國

在過去15年來，中國也崛起成為未來產業的全球領導者。中國科技產業開始發展出所謂的中國矽谷，聚集眾多仿冒公司，生產廉價但功能較差的美國科技仿造品，通常智慧財產權是偷竊而來。

不過，在北京嚴密監管與實質協助之下，這些產業開始走出自己的路。像阿里巴巴、百度、騰訊、華為等企業，正在和西方科技巨頭競爭全球市占率。中國與美國在科技方面是能力相近的同儕，而且在某些方面，中國科技產業還超過矽谷。

就像之前幾十年中國製造業興盛，接下來科技產業也是一樣由政策制定者來打造。和美國政府不同的是，中國共產黨不需要經過繁瑣的民主過程。黨領導者就是龐大國家機器的掌舵者，領航國內的經濟與政治系統，不受政黨限制也不需要公眾同意，政黨領導人想要做什麼事，政府與私部門立刻就跟上來。在中國，沒有拼湊式體制或否決體制。

AI國內產值逾1,500億美元

這種掌控私部門的中央集權，讓中國具有某些優勢。中國政府投資在某些策略項目的方式，西方民主國家無法模仿。北京一旦制定某項全國策略，就會有幾千億美元流進這些項目中。2007年到2017年之間，中國政府蓋出超過2萬5,000公里的高速鐵路，是當時其他國家蓋的高速鐵路總計長度的兩倍。

（本文出自《大失衡：重建一個繁榮、穩定的新未來》） 最近幾年，中國政府將同樣強度的注意力，轉移到打造國內人工智慧產業。

2017年，中國國家主席習近平宣布一項國家策略，要在2030年前將中國轉化成人工智慧領域的全球領導者，國內產值目標超過1,500億美元。這項計畫有一份詳細的政策路線圖，帶領中國邁向人工智慧霸主地位，並且政府拿出幾十億資金，挹注在有前途的新創企業與高瞻遠矚的人工智慧計畫。

政策一推出，政府與私部門就開始運作。各個地方政府開始挹注資金到人工智慧新創公司，產業夥伴關係開始成形。下一個月，中國政府選出四間國內公司組成一支「國家人工智慧團隊」，來領導策略性的人工智慧領域，包括自駕車（百度）、醫療影像（騰訊）、自然語言處理（科大訊飛），以及智慧城市科技（阿里巴巴）。

取得國家資金與資料庫

到了2019年8月，這支團隊已經擴大到聚集15個成員企業，每一間企業各有專長。這些全國冠軍可以特別取得國家資金與資料庫；他們彼此合作的方式是在矽谷不會真正出現的模式，他們會互相分享研究洞察，並為中國人工智慧生態系統設定標準。

中國攻城掠地進入人工智慧以及其他新興科技領域，也得利於他們極具侵略性的併購外國競爭者，以取得科技與智慧財產權，尤其是美國的公司。在某些案例，中國企業透過資本投資、合資、勾結員工或直接買下公司，進而取得美國科技公司最寶貴的智慧財產權。

想要在中國做生意的外國企業，通常必須把技術數據與智慧財產權直接分享給政府單位，然後這些單位就轉手交給國內公司。不過中國企業也會透過網路攻擊，竊取競爭對手的產業祕密、內部通訊以及其他敏感資料。這些經濟上的間諜活動，通常是在中國政府要求以及直接協助之下進行。

透過蓄意、隱蔽的技術轉移，中國可以有效吸收其他國家的研發成果，據為己用。像這樣竊取外國資產，中國就可以用很少的成本在經濟與軍事上和各國並駕齊驅。

（本文出自《大失衡：重建一個繁榮、穩定的新未來》，作者：亞歷克‧羅斯 譯者： 周怡伶）