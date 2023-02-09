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這樣完美避稅看完跪了！ 流程運作、最常利用手法大揭密 七個小領土根本天堂

聯合新聞網／ 天下文化出版
企業可以鑽很多金融漏洞，確保他們在某個國家所賺的錢會出現在避稅天堂。 示意圖／ingimage
企業可以鑽很多金融漏洞，確保他們在某個國家所賺的錢會出現在避稅天堂。 示意圖／ingimage

避稅流程如何運作

企業可以鑽很多金融漏洞，確保他們在某個國家所賺的錢會出現在避稅天堂。通常企業被課稅的部分就是淨利，因此，他們在高稅率國家把淨利降低，到了避稅天堂再把淨利增加，就可以省下很多稅金。

把營收從某個國家轉到另一個國家的策略，落在所謂「稅基侵蝕與利潤轉移」（base erosion and profit shifting）的範疇內。操作手法聽起來很錯綜複雜，不過大部分並沒有公然違法。

「轉移訂價」

企業把獲利在全球各國轉來轉去，最常利用的手法稱為「轉移訂價」（transfer pricing）。簡單來說，某間公司某個部門付款給同一間公司另一個部門，名目是商品或服務，價格基本上由這間公司自己決定。

（本文出自《大失衡：重建一個繁榮、穩定的新未來》）
（本文出自《大失衡：重建一個繁榮、穩定的新未來》）
對於跨國公司而言，通常是由設在某個國家的子公司付款給設在另一個國家的子公司。如今，這種公司內部付款的現象已經非常普遍，國際貿易量大約有三分之一是在同一間公司內部。

「轉移訂價」有很多合法用途。如果你是一間跨國柑橘生產公司，在巴西的子公司把十噸柳橙運送到美國，那麼，這批柳橙的貨款與運費，由美國子公司付款給巴西子公司，這是合理的做法。雖然如此，轉移訂價很容易就被濫用。

淨利轉移到避稅天堂

2019年，美國企業申報的海外所得淨利是5,777億美元，其中將近60％、也就是3,330億美元，是在七個低稅區「賺到」的：愛爾蘭、盧森堡、瑞士、荷蘭、新加坡、百慕達，以及英屬加勒比海群島（包括開曼群島、英屬維京群島、土克凱可群島、蒙哲臘）；而全部海外所得淨利當中，來自德國、法國、義大利、印度、日本與中國的占比只有7％。

換句話說，美國跨國企業在七個小領土上賺到的錢，比在世界六個最大經濟體賺到的錢還要多九倍。並不是因為百慕達的顧客比中國的顧客多九倍，而是因為「轉移訂價」讓這些公司把淨利轉移到避稅天堂，減少在高稅區的淨利。

為了解釋它的運作方式，讓我們想像一間傳統企業，如何運用類似避稅手法巧妙而合法的做帳。

披薩店老闆拿無任何小費

想像你是一間本地披薩店的外送員，每次送披薩就會得到一筆小費，但是你必須把小費的20％分給披薩店老闆。在披薩店老闆拿到分紅之前，你可以扣掉任何和工作有關的成本。基本上這就是營業所得稅的運作方式，公司賺到的淨利（營收減去成本）有一部分要繳給政府。

你當披薩外送員第一個晚上，拿到的小費總共是25美元，汽油費花了5美元。你立刻就可以拿回汽油費，剩下的20美元是你和老闆分，老闆拿到4美元（20美元的20％），你拿到剩下的16美元。在這個情況中，你就是那間跨國公司，披薩店老闆就是政府。

現在，想像你透過轉移訂價來玩這個制度。你用來送披薩的汽車是你父母的車，通常他們會讓你開這輛車而不會跟你要錢，但是你可以要求他們向你收取租車費1,000美元。

你的媽媽開一張發票給你，你把這張發票帶到披薩店，老闆讓你把這筆租車費計算成送披薩的成本。所以，你的收入扣掉這筆租車費之後就是你的淨利。

現在再算一次。第一晚送披薩拿到的小費總共25美元，汽油費花了5美元，剩下的錢你可以全部拿回家，因為你還是和之前一樣可以拿回5美元汽油費，剩下的20美元則要拿去付租車費。你的「淨利」是零，而且還有980美元赤字（租車費）。所以，披薩店老闆無法拿到任何一毛錢。

在這個案例中，你的媽媽就是你這間跨國公司旗下的境外金融子公司。你把20美元「付」給父母，而你住在父母家（這個地方是免稅區），所以沒有人會從中拿走一分錢。實際上你的父母根本就不需要碰到這筆錢。

第一次送披薩之後，你的租車費減少為980美元。隔天同樣狀況重演一次，租車費減少為960美元；第三天，降低為940美元。照這個速度下去，總共要送披薩50天才能付掉這筆租車費，也就是說，披薩店老闆有50次不能拿到你的小費收入的20％。

等到租車費用都付清之後，你等於是把賺到的1,000美元，從重稅區（披薩店）轉移到避稅天堂（你家），披薩店老闆一毛錢都拿不到。

沒有額外花錢卻能減稅

所謂的租車費，完全只是紙上作業，你和你的父母都沒有額外花錢，但是卻能減少你要繳的稅。如果沒有這筆所謂的租車費，你只會拿到800美元；有了這筆所謂的租車費，你就能多拿到200美元。

基本上這就是跨國公司濫用轉移訂價的方法，藉由付款給子公司，把利潤轉移到子公司所在的低稅區，並且提高在重稅區的營業成本。差別只是在於，跨國公司有會計師與律師，還有多國足跡可以建立跨越海洋的紙上步道，而你只能在某個城市開發票而已。如果你是個披薩外送員，你根本就摸不到境外金融世界。

（本文出自《大失衡：重建一個繁榮、穩定的新未來》，作者：亞歷克‧羅斯 譯者： 周怡伶）

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