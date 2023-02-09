健保被奪、退休金不見、薪資40年零成長 美國千禧世代：住在民主國家很不好

未來的勞工領袖

除了倡議提高薪資、將員工配股作為薪酬的一部分，以及二度職訓的機會，工會組織必須更有效率投入企業治理與公共治理。未來的勞工領袖必須對資本如何重新分配有更大的發言空間，不只是對勞工，而是要對整個經濟體系發聲。這表示要影響企業董事會裡的決策，也要影響政府。

喬治城大學研究員與勞工運動工作者史提芬•勒納爾說：「你不能把勞工權利和不平等與民主體制分開談，這些都是交織在一起的議題。」

勒納爾的話讓我想到，我曾經訪問過美國勞工聯合會暨產業工會聯合會理事長理查•特朗卡，當時他指著一本研究著作，作者是政治學者雅沙•蒙克（Yascha Mounk）與羅伯特•史蒂芬•佛亞（Roberto Stefan Foa），特朗卡對我說：這些學者問千禧世代，住在民主國家有多重要。

千禧世代說民主不重要

千禧世代有30％受訪者說住在民主美國很重要，70％的人說不重要，24％則說住在民主國家很不好。我看到這個研究結果時，嚇了一大跳。我心想：「這些人到底是為什麼會這樣想？」於是我就去找答案。千禧世代是第一個生長在全球化的世代，他們看到父母的薪資下降，看到健保被拿走，看到退休金不見了，也看到企業獲利創新高，但是他們父母的薪資40年來都沒有成長。

（本文出自《大失衡：重建一個繁榮、穩定的新未來》） 他們可能甚至看到家裡失去房產。然後別人對他們說：「沒關係的。去上大學，找個好工作。」所以他們就去上大學。畢業之後背著一大筆學貸，一週之內換三個、四個、五個老闆，沒有辦法生活。於是，千禧世代開始把資本主義與民主體制視為等同於沒有保障與貧窮。

蒙克與佛亞的研究成果讓我覺得不可置信，但是數據不會騙人。他們的研究也顯示出，X世代與更年長的世代對於民主體制的態度，和千禧世代對民主體制的態度非常不同。

未來勞工運動的議題挑戰

勒納爾也強調這一點，他說：「勞工運動主要注意力都放在提高薪資與福利，以及關注只發生在工作上的事，這種勞工運動面臨到的是，無法發展出讓大家活出充實人生的社會。未來的勞工運動不只要把重點放在工作上的問題，還要關注民主體制的問題、不平等與經濟集中的問題。」

這呼應到早期勞工運動的企圖。20世紀早期勞工運動領袖希望勞工在企業營運上有發言地位，那時候這個想法被稱為工業民主（industrial democracy）。北歐與中歐的勞工運動，發展出企業內的勞資會議以及共同決策制度，達成某種形式上的工業民主，美國當時卻沒有做到，轉折點同樣是在通用汽車的罷工事件。

通用汽車罷工運動持續五年

1945年，汽車工人聯合會發動罷工，要求通用汽車提高薪資與福利，但是不能提高汽車售價。他們也希望公司公開財報資料，這樣就能證明，在工人的要求得到滿足的情況下，公司還是有獲利。

換句話說，對通用汽車和勞工與顧客的互動，工會希望有發言權。通用汽車不答應工會的要求，罷工斷斷續續的持續了五年之後，雙方達成協議：勞工獲得定期加薪與福利，高階主管則是得到保證，只有他們才有權利營運公司。這份協議後來被稱為「底特律條約」（Treaty of Detroit），定義美國勞資之間的動態關係長達數十年。

「大眾與私部門工會都接受這種勞資關係，把企業如何營運這個大問題讓渡給雇主做決定，如此一來，工會的焦點就只有在薪資與福利。」喬治城大學教授麥考汀說：「早期20世紀的工會運動，願景比較宏大。在20世紀早期，工會運動曾經把工業民主當作目標，他們要的不只是更好的薪資，還要真正能夠參與企業營運；他們認為勞工應該是做決策的一份子，企業不是只對股東負責，還要對利害關係人負責。」

為共好而談判

如今，麥考汀與勒納爾試圖要把這種宏大願景找回來。他們和其他勞工運動工作者發起一個組織名為「為共好而談判」（Bargaining for the Common Good），這是一個工會側翼團體與社群團體，主要工作在於協調行動並造成更大的社會改變。2019年12月，這個組織公布一張清單，上面有超過130項特定要求，請全國各地的工會將這些議題納入訴求中，例如種族正義、氣候變遷、財務改革、教育不平等，以及公共服務的使用。

這個團體也協助勞工運動領袖協調契約談判，以及透過線上工具來組織宣傳活動。換句話說，這個團體讓無助的勞工組織團結起來，建立集體力量。

新勞工運動不是只獲勝一、二次就好

為了在2020年代與未來做到真正的改變，新勞工運動的思考範圍必須超出自己的成員之外，必須為所有社群裡的勞工而協商；否則，勞工運動或許能獲勝一、兩次，但是長遠來說，過去20世紀晚期摧毀勞工運動的經濟力量，仍然會再次扳倒勞工。如果勞工只是爭取短期利益而忽略放大貧富不均的系統性問題，勒納爾表示，那就是「外力協助的自殺」。

「對於使命，我們要把眼光放得更寬廣。我們必須釐清我們試圖要做的是什麼？如何影響經濟與國家的運作？」勒納爾告訴我：「我認為，如果工會只注重提高薪資，結果不只是會失敗而已，實際上反而會變成侵蝕民主體制的共謀。」

（本文出自《大失衡：重建一個繁榮、穩定的新未來》，作者：亞歷克‧羅斯 譯者： 周怡伶）

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