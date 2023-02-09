機器可以做四人份的工作 公司為什麼要請你？ 勞工運動摧不出火花找到原因了

新的勞工運動浮現

當新的勞工運動浮現時，需要提出一套不一樣的要求。勞工運動必須爭取到可以轉移的勞工福利制度，就像自由工作者工會率先推動的做法一樣。但最重要的是，勞工運動必須為勞工爭取在21世紀經濟體系中的位置，不是反對科技進展或全球化，而是要把勞工放在擁抱改變的位置上。

（本文出自《大失衡：重建一個繁榮、穩定的新未來》） 著名政治學家法理德•札卡瑞亞（Fareed Zakaria）表示：「對我來說，最棒的勞工運動是，談判方式隨著改變而調整，而不是抵抗改變。

如果企業找到很棒的機器可以做四人份的工作，那勞工運動不要一直寄望勞工還能繼續做這份工作，而是要為這些勞工去談判出最好的重新職訓與解雇方案……這樣才能確保這些人還能再工作20年或25年。

勞工運動必須要強調：『這個人既有才能又勤奮守紀，你要怎麼用他？』對我來說，最棒的勞工運動是在勞工的一生各個階段當中，盡量加強這個人的就業能力。」

政府也可以扮演重要角色

札卡瑞亞補充說，除了企業與工會之外，聯邦政府也可以扮演重要角色，為這些二度就業訓練計畫挹注資金。他認為我們應該把過去的《美國軍人權利法案》（GI Bill）當作參考模式。

「美國軍人權利法案非常成功，因為它非常普遍適用，制度非常簡單，」札卡瑞亞說：「我們可以建立一套類似的制度，想像成一個三方面的平台：當地產業找出未來的需求；當地社區大學與教育機構提供訓練；聯邦政府付錢。我們有一套很不錯的社區學院系統，可以再活化它、投入更多資源。產業界已經在這方面做了許多，而且可以再做更多。不過問題在於，它會很昂貴。」

社會安全網待加強

札卡瑞亞描述的並不是什麼根據假設或理論的做法，也不是在談可能性，他描述的情況現在就存在於中歐與北歐國家。這種做法的確所費不貲，但是並不會比發放失業救濟金、準備國民住宅、給沒有保險的人健康保險，以及增加人們進入刑事系統的可能性來得更昂貴。

在美國，超過200萬人正被關在監獄裡服刑。這不是偶然，我們的社會安全網太薄弱了，對於沒有高等教育文憑的人來說，通向經濟富足的道路太少了。一個人在監獄裡一年要花掉3萬2,000美元，200萬人就要花超過800億美元，這些錢可以用來訓練人們擁有美國勞動市場用得上的技能。

（本文出自《大失衡：重建一個繁榮、穩定的新未來》，作者：亞歷克‧羅斯 譯者： 周怡伶）