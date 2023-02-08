減免稅收吸企業總部遷移、社區成最大受害者 經濟變自由落體

股東手上的獲利跑去哪？

這些趨勢之間彼此互相強化，造就1970年代以來企業規模與權力的快速擴張。股東優先的思維揭開資本主義最醜惡的一面。理論上，股東手上的獲利應該能夠造福眾人，因為它可以增加整體經濟的效率，並且釋出多餘的資本重新投資到社群之中。

但是，在實務上，這套機制卻排擠掉其他利害關係人，例如員工、當地社區與環境。在第二次世界大戰後經濟起飛的那幾十年間，幾乎每一個中型或大型城市都有一個大型的企業總部。企業高層坐在當地的董事會裡，出錢支持學校課後輔導、當地的藝術與運動計畫等各種專案。

（本文出自《大失衡：重建一個繁榮、穩定的新未來》）

企業和社區發展連動

企業執行長的小孩和中階主管的小孩都是上同一間學校。就算景氣不好，公司也不會因為顧問或企管碩士認為資遣員工對財報有利，就叫員工走路；公司反而會支撐到最後一刻，因為公司與社區是如此唇齒相依，都感受到對彼此的長期責任。這就是社會契約在超地方（hyper-local） 的情境下運作的樣貌。

但是，股東優先的概念一出現，人們的思維就跟著改變。1980年代的併購風氣導致小型城市發生裁員潮，企業也將總部連根拔起，遷移到可以減免稅收的有利地點，所有地方經濟體宛如自由落體般跌落。

我在西維吉尼亞州的查爾斯頓市（Charleston）長大，親眼見到所有銀行、礦業公司、化學公司都被東西兩岸的企業吞噬。股東資本主義代表著，如果遷移企業總部在經濟上有好處，那麼即使這間企業和當地社區已經一起成長了幾十年，也會選擇離開，或者至少更動名義上與稅務上的總部地點。

結果，全美國工作機會增加的地區當中，三分之二都只集中在25個市郡；而且，歐洲的情況也是如此。

（本文出自《大失衡：重建一個繁榮、穩定的新未來》，作者：亞歷克‧羅斯 譯者： 周怡伶）