企業領導人憂遭到惡意收購 把股東的「中心思想」奉為聖旨

股東優先主義

股東優先造成的影響就是，公司股東與利害關係人之間被劃下一條清晰的界線。利害關係人是指受到企業營運影響的人事物，包括員工、社群、國家、顧客與環境。在全新的模式之下，股東的獲利排第一而且最重要，任何一項針對利害關係人進行的投資，就變成一種負債。

在1980年代中期，惡意收購興起、企業掠奪者輩出，從許多方面來說，他們就是股東優先的先鋒。他們會找出經營困難或是發展停滯的公司，並買進這些公司的股份直到掌握控制權。

裁撤沒有效率的部門

接著他們會將公司各部門重組，為股東創造最高的報酬，並且裁撤任何一個他們認為沒有效率的部分。通常這就表示裁員、遷移總部、賣掉不動產與承擔更多債務等，就是要窮盡所有工具與方法，將資產轉為短期的投資報酬。

企業領導人的心頭蒙上陰影，人人都害怕遭到惡意收購。然而，一連串的法律決定讓企業更難以抗拒惡意收購，尤其當股東要求轉虧為盈，最終迫使許多企業轉而奉行股東優先，以免突然成為被收購的目標。

反壟斷從不被支持到放任

綜觀整個1980年代，併購風潮席捲全世界好幾個大經濟體，推波助瀾的是一種不干涉主義（laissez faire），對於管制與反壟斷的態度愈來愈自由放任。

（本文出自《大失衡：重建一個繁榮、穩定的新未來》） 本來美國在世界上是反壟斷的帶頭者，從20世紀早期就堅定反對獨占壟斷，曾經發起好幾百件訴訟案控告大型企業，以打倒19世紀末「鍍金時代」（Gilded Age）形成的獨占企業，例如標準石油公司（Standard Oil）與美國鋼鐵公司（U.S. Steel）。

在第二次世界大戰仍餘波盪漾之際，政策制定者建立起新一波的反壟斷手段，因為全世界都已經見識過獨占企業如何助長日本、義大利與第三帝國的威權政體勢力。

當時世界各國正在起草新憲法與法律制度，美國通常會鼓勵這些國家（對日本則是強迫）制定強硬的反壟斷新法。但是到了1970年代，有一支新學派在壟斷與競爭的辯論占了上風。

獨占企業收取價格合理就ok

這套新理論是由法官暨法律學者羅伯特•伯克（Robert Bork）廣為流傳，他認為經濟集中唯一不好的地方，只有在於對消費者收取高價而形成明顯可見的傷害。

所以，只要獨占企業收取的價格合理，就是完全可以被接受的。伯克對於反壟斷法的狹隘詮釋，完全吻合傅利曼教條以及1980年代的政治氛圍。負責把關的政府監督單位對大企業提出的訴訟案愈來愈少，伯克的理論幾乎完全成為政府應對商業競爭的基礎。

同時，私部門透過併購而更加穩固的茁壯成長。我和許多人都有相同的經歷，我們原先是在地方銀行開戶，不久後它就被規模比較大的區域銀行買下，然後又被全國性的銀行買走，最後又被另一間全國性的銀行併購。類似的狀況出現在經濟體的各個產業當中。

同樣在這個時期，企業界也開始體認到在華盛頓擴張影響力的好處；我們會在下一章繼續深入探討這個部分。在傅利曼的哲學下，企業可以將獲利最大化，只要遵守法律條文上的字句就好。然而，透過政治關說與不限金額的政治獻金，企業可以透過影響法律制定重畫疆界，只要投入相對小額的資本，就能獲取高額的報酬。

（本文出自《大失衡：重建一個繁榮、穩定的新未來》，作者：亞歷克‧羅斯 譯者： 周怡伶）