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情人節送另一半什麼最好？ 民調：熱門選項「它」赫然在列、保鮮期更長

聯合新聞網／ 小花平台保險+
現在有愈來愈多人選擇送保單作為情人節禮物。 圖片／小花平台保險+提供
現在有愈來愈多人選擇送保單作為情人節禮物。 圖片／小花平台保險+提供

正所謂「有錢沒錢娶個老婆好過年」，每到年底就會湧現一波結婚潮，隨著疫後生活逐漸恢復，新人辦婚禮的意願也相對提高，你是否也趕在這時候完成了終身大事？結婚後度蜜月、緊接著又是即將到來的2月14日西洋情人節，除了費盡心思為另一半準備浪漫驚喜感的禮物外，其實還有一種可以充分體現「相伴（陪）一輩子」心意的禮物，那就是為另一半買保單！

買保單？或許你會感到驚訝，沒錯，現在有愈來愈多人選擇送保單作為情人節禮物！根據最近的一項民意調查顯示，國人喜愛的送禮熱門選項中，其中送保單赫然在列，相較於過去傳統上追求感官片刻的歡愉，反而希望這份情人節禮物的保鮮期更長一些，甚至可以作為一輩子的紀念和回憶，也因此「為另一半買保單」自然就成為最好的選擇。

你可以為保單預做的3件事

2月14日西洋情人節將至，如果你也認同一輩子保障更勝3分鐘驚喜，以下跟著小編一起來看看小花平台整理出你可以為保單預做的3件事，提醒你：適婚情侶不妨預先做好保險規劃，給另一半滿滿的安全感，那麼每天都是既浪漫又安心的情人節！

你該做的第一件事、先從檢視雙方既有保單著手，端視個人預算及實際需求適時補足醫療的缺口，其中特別是防癌險和重大疾病險的風險規劃。

這部分主要考量除了基本的實支實付、住院日額等醫療保障外，萬一不幸遇到癌症或是中風等重大醫療風險，不僅可能要支付龐大的醫療費用，連同住院期間的看護，甚至出院後可能需要一段時間的休養……等，為避免在沒有收入的狀況下，另一半需要承擔高額支出的風險，這段期間的大筆支出，就要靠一次給付或是分次給付的各類險種來補足，此時防癌險和重大疾病險正好可以派上用場。

你該做的第二件事、再進一步考量：「從單身兩人到組成一個小家庭，保單內容還需要做哪些調整？」

說到兩人從單身到結婚並共組家庭，突然之間要肩負起照顧對方一生的責任，甚至也開始扛起車貸、房貸壓力乃至於生兒育女的重責大任，萬一不幸發生意外事故，留下來的另一半就必須一肩攬起這些開銷支出……，可說是壓力山大。在最好的情況下，結婚後的首要之務，建議最好手上現有壽險或是意外險的受益人改成另一半，如果保額不夠就要考慮拉高，以備不時之需、讓另一半可以運用理賠彌補財務上的缺口。

你該做的第三件事：即便是老夫老妻了，也別忽視情人節同時也是老年情人無限的慰藉之期。

最後，提醒你可以為保單預做的第3件事，就是提前規劃好失能長照險。許多人認為失能是老人家才會遇到的問題，其實不然！相對於老年失能，年輕失能的照顧時間可能更長，因此更應該重視長照風險，別再鐵齒說著：「我還年輕，談長照太早了啦！」因此，為了整體家庭經濟安全著想，尤其是扛下主要收入來源的那一位，務必要保足失能長照類的保險。

另一方面，也不妨為另一半選擇附保證投資型保單，及早做好退休理財規劃，讓自己與另一半退休後擁有穩定的現金流，並能利用時間複利的效果，賺取人生第一桶金，期許未來的晚年生活可以更安心放鬆也無負擔。

▌原文出處：

情人節買什麼？為另一半買保單最好！

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