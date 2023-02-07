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花錢就能當孝子？你家的「孝親費」規矩怎麼訂 意外掀論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
有一名網友上網發問「你的孝親費都給多少呢？」是「心意就好」還是「多多益善」呢？ 示意圖／擷自ingimage
有一名網友上網發問「你的孝親費都給多少呢？」是「心意就好」還是「多多益善」呢？ 示意圖／擷自ingimage

在傳統觀念中，給孝親費代表孝順，也是一種心意，但現在大部分年輕人剛入社會的薪水不高，若要租房還要給孝親費，恐怕會生活困難，於是有一名網友上網發問「你的孝親費都給多少呢？」是「心意就好」還是「多多益善」呢？意外掀論戰。

有一名網友在論壇Dcard上以「花錢就能當孝子？你家的「孝親費」規矩怎麼訂」為題發文，原PO表示，想問的是「你的孝親費都給多少呢？」如果是你，覺得一個月拿到多少孝親費是合理的？什麼時候體會到自己長大了呢？拿到第一份薪水的時候？開始自己付房出的時候？還是要開始給孝親費的時候？孝親費又該給多少？關於孝親費你覺得是「心意就好」還是「多多益善」？

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示「為什麼要給？傳統觀念壓垮多少年輕人？我以後也不會跟自己的孩子要孝親費」、「不用給，孝順跟孝親費0相關」、「孝親費是三小，養兒防老的觀念嗎？2023還是封建社會嗎？」、「我媽說我們小孩之後不要跟他拿錢就好」、「出來工作到現在從3K~6K不給的話就會瘋狂情勒，但給完錢就沒有多少餘裕了，到底要不要我活啊？」、「奉勸大家不要讓家人知道你賺多少，不然通常是惡夢的開始」、「孝親費要主動給才有意義，個人目前是沒打算給，有餘裕再說」、「不住家裡的合理數字是0」。

不過也有不少網友提出反面觀點，認為「當然是給呀！學習承擔一個家的責任」、「應該給，孝順父母天經地義，給多少就看個人能力」、「有能力一定給吧，畢竟養了20年也花一大筆錢」、「我是給薪水3分之當1孝親費，賺3萬給1萬」、「我家是要給收入的1/10，但因為住家裡，所以就當作房租了」、「不論賺多少都8000，個人覺得是可接受範圍，畢竟父母也在你身上花了不少錢，長大了總是要回饋父母吧」、「18歲以後拿多少生活費就給多少孝親費，很正常」、「有能力就給吧！量力而為，不要凡事計較太多，跟父母計較到底是誰會吃虧呢，孝親費有能力就多給，若賺得少就盡自己能力給」。

Dcard 孝親 薪水 父母

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