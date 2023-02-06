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「對不起，本公司沒錢了！」保單到期前保險公司已宣告破產 這17家搖搖欲墜

聯合新聞網／ 商周出版
保險公司協會每年都會藉助所謂的償債比率來檢查壽險公司的穩定性。 示意圖／ingimage
保險公司協會每年都會藉助所謂的償債比率來檢查壽險公司的穩定性。 示意圖／ingimage

保險公司協會（Bund der Versicherten）每年都會藉助所謂的償債比率來檢查壽險公司的穩定性。這份償債能力報告顯示各個保險公司的抗危機能力，以及即使在資本市場動盪或自然災害的情況下，它們是否仍能保持穩定。除了償債比率外，該協會還會針對盈利預期、政府債券占比、透明度及投資多元化等方面進行評比。

如果一家保險公司的償債比率低於100，就是德國聯邦金融監管局（BaFin）該進場干預的時候。這代表該保險公司無法再為現有合約提供服務，也不再被允許展開新業務，即不能再簽訂新合約。金融監管機構會禁止這些行為，並加以監控〔讓我們一起期待德國聯邦金融監管局在這方面的表現會比威卡金融科技公司（Wirecard）更亮眼〕。

（本文出自《史上最大投資機會》）
（本文出自《史上最大投資機會》）
如果你和上述的保險公司購買長期險，很有可能在保單結束時它們會 說：「對不起，本公司沒錢了！」或者在保單到期前公司便已宣告破產。

在這種情況下，值得一提的是《保險監督法》，特別是第314 條：禁止付款；減少給付。

現實情況是：越來越多的人壽保險公司搖搖欲墜。2018年有十二家公司，到了2019年八十四家公司中有二十二家處境艱難。它們已由德國聯邦金融監管局監控，而且不再被允許展開新業務。

令人震驚的是，60%保險公司的利潤預期均是負值，它們遲早也會陷入困境。

以下是2019年償債比率跌100點的保險公司：

• HDI人壽保險（HDI Leben，96%）。

• 胡克—科堡人壽保險（HuK Coburg Leben，94%）。

• ERGO人壽保險（ERGO Leben，80%）。

• 康科迪亞人壽保險（Concordia，80%）。

• 慕尼黑協會生活（Münchener Verein Leben，80%）。

• 卡爾斯魯厄人壽保險（Karlsruher Leben，78%）。

• 新人壽保險（Neue Leben Lebensversicherung，73%）。

• 德貝卡人壽保險（Debeka Leben，68%）。

• 巴伐利亞公務員人壽保險（Bayerische Beamten Leben，62%）。

• 奧爾登堡公共人壽保險（Öﬀentliche Lebensversicherung Oldenburg，58%）。

• 法蘭克福人壽保險（Frankfurter Leben，42%）。

• VRK（33%）。

• PB 人壽保險（PB Lebensversicherung，31%）。

• 國家生活援助（Landeslebenshilfe，21%）。

• 萊茵人壽保險（RheinLand Lebensversicherung，19%）。

• 南德人壽保險（Süddeutsche Lebensversicherung，9%）。

以往的ARAG也面臨相同的危機；它的償債比率甚至降為負數：

• 法蘭克福慕尼黑人壽保險（Frankfurter Münchener Leben，-11%），前身為ARAG。

如果與這些保險公司簽訂合約，你應該知道要怎麼做。

（本文出自《史上最大投資機會》，作者：馬克‧弗利德里希，譯者：方秀芬）

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