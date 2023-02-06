經濟復甦呈V型？ 殭屍浪潮、破產違約接踵而至壓垮納稅人

V型經濟復甦可能嗎？

2020年5月，正當所有人高談闊論著2020年的V型經濟復甦之際，我卻提出請勿過早樂觀的警告，因此被冠上悲觀主義者的名號。現在，不只是經濟學家，還有政治家們都慢慢意識到現實情勢；迅速回到往日生活的幻想已成為神話。

封鎖的時間越長，對經濟、勞動力市場、稅收的附帶損害也與日俱增，當然也包括破產的公司數量。隨著中央銀行的經濟刺激與收購計畫，殭屍公司的數量不斷地增加，已創下歷史新高。

信貸機構「信用改革」（Creditreform）估計，德國約有八十萬家殭屍企業，而在全世界，現在預估有15% 到20% 的公司屬於殭屍企業，若在正常時期，這些公司早就已經走到盡頭。

國家和中央銀行正處於危險的兩難困境，因為如果這些企業真的破產，貸款違約將一比一地移轉到小資本銀行的資產負債表上，它們將被連累而拖入深淵，國家因此不得不重演銀行破產救助戲碼，但此舉將為納稅人帶來負擔。

基於這個原因，負責的國家和中央銀行正在玩致命的時間遊戲；破產將暫時繼續延遲下去，但在某個時候，它必將結束，而過度膨脹的氣球將應聲破裂。

隱形之牆：金融壓抑

然而，這場金融舞會必須付出代價的事實，就像在教堂中聽到阿門祈禱聲一樣肯定。正因為如此，我們可以預期進一步的增稅和金融壓抑；德國已經超過比利時，現在德國公民承擔世界上最高的稅收負擔。

目前，民粹主義者呼籲對富人徵收財富稅，然而，若一個國民已經為57,919 歐元的總收入繳納42% 的最高稅率，那麼，民粹主義者認為誰才是「富人」？特別是多高的收入被排除在財富稅外？這些問題是有道理的。因為以57,919 歐元總收入而言，在德國維持生活也僅能勉強打平。

近幾年，匿名場外交易從15,000 歐元大幅減少到僅剩下9,999 歐元，在購買貴金屬時降到2,000 歐元（讓我們看看這個金額還能持續多久）之後， 出現很多反對使用現金的議論。在新冠危機期間，現金被妖魔化成骯髒、易傳染病毒，乾淨的非接觸式支付受到大力宣揚。但病毒是一視同仁的！

攻擊我們的錢幣

與此同時，統治者在公眾完全沒有注意到的情況下，正在努力打造另一堵巨大的隱形牆，防止財富外流。ATAD這個縮寫對你來說有什麼意義嗎？ 我說的不是反全球化的課徵金融交易稅以協助公民組織（Attac），而是《反避稅指令》（Anti-Tax Avoidance Directive），它規範了國民遷徙時允許延緩徵稅的可能性，或者更準確地說，它限制了這種可能性。

（本文出自《史上最大投資機會》） 直到目前，在某些條件下，在歐盟境內流動時可以無限期且免息地延期繳稅；現在這項規定將被祕密地廢除和改變。德國在這方面的法律草案，遠比歐盟規定嚴格。如果目前的草案通過，遷徙稅（Wegzugsteuer）將立即生效；若有必要，人民可以根據要求在七年內分期付款，並定期提供保證金。

該法律將回溯到2021年1 月1 日，這尤其背離人民法律的信賴。目前還不清楚，它是否也適用在2021年之前發生的離境情況。

如果新法規按計畫實施，由於稅收負擔的威脅，活躍國際的企業家在歐盟境內的自由流動未來將受到嚴格的限制。至於新法律是否符合歐盟法律保障的行動自由，更令人懷疑。而德國立法機構卻忽視這種情況。

每個人都必須清楚認知到，危機持續的時間越長，國家就越需要錢，它的行動就會越貪婪。

不要浪費任何一次危機！

這似乎是政治界的座右銘。最近趁勢推行的厚顏無恥限縮措施，應該讓所有民主人士與熱愛自由的公民感到震驚和恐懼；在新冠危機的陰影下，自由權利受到限制，政府做出了以前不可能的決定。我們都應該密切關注政治發展以及即將通過的法規。

「你可以一直欺騙一部分的人民，也可以暫時欺騙所有的人民。但你不可能永遠欺騙全體人民。」 亞伯拉罕．林肯（Abraham Lincoln）

曾經被《馬斯垂克條約》（Maastrichter Vertrag）排除在外的債務聯盟， 現在從後門引入，並作為唯一的選擇呈現給我們，而這是由既未參加競選，也從未被我們選為歐盟委員會主席的烏蘇拉．馮德萊恩（Ursula von der Leyen）所提出。

德國合約法因為暫停申請破產的義務而受到破壞，最近甚至將該措施延長到2021年4月底，這表示殭屍企業得以繼續生存，而政客們則為自己換來寶貴的時間。但這不是解決方案，因為這些問題只是被推遲到未來，屆時，它們將繼續擴大，並將其破壞力提升到最大限度。

中央銀行不停地印鈔。2020年，世界各地的中央銀行為穩定該系統而注入9.2兆美元。這已超過全球國內生產毛額的10%，是2008/2009 年金融海嘯期間資金的三倍！全球債務增加25兆美元，達到約288兆美元的歷史新高，占國內生產毛額近360%；這一發展也在2021年及隨後幾年繼續加速。

中央銀行持續地印鈔並維持低利率，甚至進一步降低到負值範圍。目前，30%的政府債券都是負利率，總計共有高達18兆美元的政府債券！不幸的是，趨勢持續向上發展，所有這些措施將導致一連串無法解決的其他巨大問題。

壽險公司處境日益困難，它們不得不投資低利率的政府債券，因此被保險人的養老金正不斷消失；而中央銀行不能提高利率，否則整個國家都會在巨大的債務負擔下崩潰。除了不斷上升的國債外，各國央行的資產負債表也急遽增加。

（本文出自《史上最大投資機會》，作者：馬克‧弗利德里希，譯者：方秀芬）