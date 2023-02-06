稅制大變革！ 自住的房產或第一輛車免徵消費稅、第二次購買得付「代價」

激進的稅制改革

有誰能不用耗盡整夜的時間，就能處理好納稅申報表？為什麼需要一支由稅務顧問組成的艦隊？抱歉，但我認為這些屬於大衛．格雷伯（David Graeber）提出的典型「狗屁」工作，實際上對生產力沒有任何貢獻。如果我們有一個簡單易懂的稅收制度，不僅可以節省數千名稅務官員的工作和大量的額外費用，而且所有昂貴的稅務顧問也將是多餘的。

最重要的是：我們將節省寶貴的生命時間。我們需要一個每個孩子都能理解的稅收制度和一張僅A4 大小紙張的納稅申報表。因此，我的建議是：工作不應該被課稅，工資也不行。我們必須廢除所有稅收，除了一種：對所有人都一樣的統一稅，無論貧富。

這種消費稅（即增值稅）直接在結帳時支付，不再需要蒐集這些收據。可以這麼說，納稅申報表在結帳同時即提交。新增值稅必須考慮到產品的必要性、健康性和永續性，以及產品來源等。因此，生態足跡也可以包含在價格中。

自住的房產或第一輛車仍免徵消費稅。但在第二次購買相同物品時就要開始支付。想要買很多房子與車子的人，則須付出相應的代價。

部分稅收應流入「世代基金」，根據本書提出的週期進行投資，從比特幣到黃金，從商品到股票。

區塊鏈為基礎的直接民主

為了實現絕對的透明度，並阻止操縱選舉行為，未來每位公民都能簡單地透過電腦、平板電腦或智慧型手機進行投票。這種投票行為將使用區塊鏈以防篡改的方式記錄，眾所周知，區塊鏈不單單適用於加密貨幣。

（本文出自《史上最大投資機會》） 透過擁有個人資料的主權來實現無條件的基本收入！

誰擁有你的資料？你心想：「當然是我自己！」情況遠非如此。個人資料一直是令人垂涎的商品，不僅僅情報機構熱衷於蒐集資料與資訊，企業也是如此。幾十年來，整個行業都在此基礎上建立了高度利潤的商業模式。

每天，每一步，我們都在不知情的情況下不斷地被追蹤、分析和評估。過去史塔西花費大量人力所得到的個資，現在不用當時十分之一的心力，就可以免費使用；而我們都是自願參與的。我們隨身攜帶現代竊聽器，體貼地持續提供新鮮的食物：資料。整件事的包裝極具吸引力，是兒童遊戲，並以有趣的方式設計，以便每個人都能參與。

應用程式、網際網路及電子郵件被用來確認我們日益精確的個人資料。我們使用哪些應用程式，我們喜歡在哪些網站上閒逛，我們寫給誰哪些訊息？你的資料非常值錢。世界最大的公司從我們用生命餵養資料的海怪中賺取數十億美元。一個完美的商業模式：我們都是臉書（Facebook）、Instagram 和Google 的免費工蜂，人類這個原料是免費的。

約會應用程式與抽獎活動向來是獲取資料的廉價方式，線上抽獎活動又更容易了。整間公司都在交易資料，從地址到偏好與嗜好；一切都被儲存起來。

難道你從沒想過，為什麼你在Google 上搜尋復古木製餐具櫃或比特幣後，會立刻接到個性化的廣告（對此我推薦搜尋引擎DuckDuckGo 進行網際網路搜尋）。你預訂飛往巴黎的航班，不久之後瀏覽器就會彈出法國廉價租車的廣告，或者你會收到一封巴黎酒店建議的電子郵件。這些事情絕非巧合！科技老大哥在看著你！

我的想法是：資料是每個人的財產。未來，我們將自行決定揭露哪些資料，允許和不允許哪些資料被銷售。區塊鏈技術明確定義誰擁有哪些資料的版權。一旦使用這些資料，所有者就會得到補償。這個過程在任何時候都是透明的，並且透過區塊鏈都可輕鬆查詢。

當公司利用我們的個人資料獲利時，我們會自動分享利潤。我們擁有自己資料的版權：交易資料、購物及進行搜尋行為等。如果缺錢或想增加假 期預算，你可以在區塊鏈上發布更多資料以供使用，帳戶便能獲得及時的挹注。結算是立即進行，而不是在一個月後。

當我們反饋意見改善現有軟體和系統，並提升優化和銷售，我們就會得到金錢上的獎勵；反饋和評論也都有報酬。舉例來說，如果用戶Thomas88 對你的書評「按讚」而帶動購買行為，佣金就會自動匯入你的帳戶；你附近的印度人或義大利人也有相同的權利。

當黃金或比特幣再次被妖魔化時，憤怒的讀者在zeit.de網站上發表評論也同樣會得到佣金。將來，你的推特（Twitter）或Instagram 貼文甚至可以透過向潛在客戶出售權利來實現數位變現。推特已經開始推動這項措施。

跨過邊界

總體而言，我認為國家和邊界將會解體。我們現在所知的世界和政治版圖將會消失，會出現越來越多的小國家，甚至可能是私人城市。這些都是下一本書的題材。

人性

我已經暗示過幾次，在我們當前的世界中，人性已經喪失，而且是極度缺乏。儘管我們人類是社會生物，但我們的世界正遭受著這種痛苦。沒有人可以離開社群生存，沒有人可以單獨生存，我們需要彼此。醫生需要農民，工匠需要老師，工程師需要下水道清潔工。我們都是相互依賴，我們需要身邊有人。

全世界數以百萬計的家庭電視和收音機日夜不停的播放是有原因 的：因為人類是群居動物，需要他人，即使只是同類的聲音。我們現代、高效的社會使我們越來越分離，而新冠肺炎危機使情況變得更加糟糕。1.5 公尺的最小距離，不再有握手，更不用說擁抱了。臉部被掩蓋在口罩後面，請不要說話，也不要攀談。

無論如何，我們能帶來改變。每一天，我們都可以決定自己想要生活在何種社會、什麼樣的世界中。眾所周知的道德、尊重和道德的原則，一直以來都是正常運轉和健康社會的基礎。在所有宗教和信仰中，在所有的大陸上，在任何時間，都可以找到它們。人類想要生存與繁榮，就該知道如何相處，這一點已有基本共識。

無論何時、何地、何種膚色或性別，驕傲、貪 婪、憤怒、不知節制、嫉妒和懶惰，永遠是一個文明和一個社會結束的標 誌。不幸的是，我們正看到這一切不斷在發生。是否要做出改變，取決於我們人類。

（本文出自《史上最大投資機會》，作者：馬克‧弗利德里希，譯者：方秀芬）