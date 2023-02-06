拒當下流老人！ 退休三帳戶 可以這樣準備

2015年藤田孝典《下流老人：即使月薪5萬，我們仍將又老又窮又孤獨》一書引爆熱潮，「下流老人」一詞非貶義而指某種危機，意指許多中產階級過去雖有不錯薪資，晚年時卻因年金制度崩壞、長照人力缺乏等因素過著貧困生活。「好好退休」成為許多人重視的議題，小琪為大家整理如何準備退休、醫療、長照三帳戶，迎接快樂退休生活。

一、退休帳戶：創造穩定現金流

內政部資料顯示國人平均壽命達80.86歲，（男性77.67歲、女性84.25歲）。要推估自己要準備多少退休金，先問自己想要幾歲退休？以及退休後想過什麼品質的生活？

舉例來說，小美目前30歲想要在65歲退休，女性平均餘命約85歲-65歲＝20年，退休後的所得替代率依世界經合組織（OECD）建議，至少須達退休前薪資的70％。也就是說，小美退休前月薪5萬元，退休後每月至少有3.5萬元。也就是說在尚未考慮通膨的情況下，3.5萬＊12個月＊20年小美至少要準備840萬的退休金。

而退休金又可由「強制性社會保險（勞保、公保）」、「職業退休金」以及「個人」準備起。如果需快速算出退休準備計畫，可參考退休協會推出的「好命退休計算機」。透過計算機可推算出每月定期定額投入多少報酬率的商品，可達到退休金準備目標。

釐清自己理想退休金額、風險屬性及理財目標，保守穩健者可選擇還本險、利變型壽險或利變型年金商品；願承擔風險者，可選擇股票、月月撥回的類全委投資型保單或投資型年金保單。

總地來說，民眾要創造退休帳戶的穩定現金流，以因應未來年金改革恐讓退休金變少的風險。

二、醫療帳戶：商保補健保不足 定期檢視保險缺口

資料顯示台灣人一生平均醫療費用約為427萬元，且不健康餘命平均長達8.47年。而平均每人每年醫療保健支出約5萬，自費項目及費用越來越多，未來單靠健保支付醫療費越來越不足，可適時透過商業保險補足醫療帳戶缺口。

透過保單健診定期整理保障缺口，補強險種首選「住院醫療實支實付」以支付醫材或手術自費金額，再者可補強重大疾病、防癌、住院日額、手術險，避免罹患重大疾病或長期住院侵蝕到退休金。若擔心定期險續保年齡也可以慢慢加強終身型醫療險規劃，當然也別忘了投保最基本的定期意外險。

三、長照帳戶：趁早準備 越慢越貴

再過2年2025年時台灣將邁入超高齡社會，每5人就有1人是老人。平均每1.2位生產者需照顧1位老年人口，「照護議題」刻不容緩。如何在8-10年的不健康餘命中仍獲得良好照顧、不拖累家人？就要準備長照帳戶。考量聘雇看護、保健品等目前建議規劃每月至少規劃4.5萬元。

但未來僧多粥少的照護勞動市場勢必看漲，額度只會多不會少，建議趁早規劃。若有預算考量可選擇保費不退回的長照險或用定期長照險相互搭配，若預算足夠再選擇若無啟動長照給付，可於身故時領回保費總和的終身長照險，留愛給家人。

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