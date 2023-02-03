他好奇「美元還可以定存嗎？」 網嘆：把外幣當股票在玩

近期美元走勢偏弱，有網友以「美元定存還可以存嗎？」為題發文，表示大約三個月前，美元定存利率4%，股版不少人都說買股票不如做定存，但美元弱勢已造成匯損，好奇是否還適合繼續做定存。此發文引來其他人直言，即使台幣兌美金換在32最高點，至今也賠不到10%，波動相對股票較小，美元就是保本和避險，更直呼「如果連5%的波動都承受不住，那不適合做任何投資」。

日前有網友在PTT上表示，大約三個月前，美元定存利率4%，當時有不少人都建議買股票不如做定存，如今美元走弱讓他直呼「現在成本比當時低8%是不是現在做，回到32的話，血賺」，並詢問「不知道現在如何了，還可以繼續做定存嗎？」

有人就發文打臉原PO，即便匯率台幣兌美金是換在32最高點，到現在匯損也不到10%，直呼「是不是很多人真的把外幣當成股票在玩啊」。並說明，換美金的目的在於保本、避險或是買美股，也可以觀察熱錢的流向，奉勸「如果連5%的波動都承受不住，那不適合做任何投資，還是乖乖定存就好」、「不是傻傻一窩蜂跟著換美金」。

許多網友認同表示，「賺了利率賠了匯率」、「一堆人談美金的考量是啥」、「我也覺得很奇怪，波動這麼小的東西，每天照三餐盯的人是開100倍槓桿玩外匯喔？」、「有聽過玩股票玩到畢業的，沒聽過換美金換到畢業的」、「其實就是一堆想匯差跟利息雙賺的」、「美金應該是目前地球上最穩的貨幣了，要賠也賠不到哪去」。