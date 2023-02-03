不婚無子錢要留給誰？妹妹離世…兄姐竟只想分房連遺物也不要

雖然許多年輕人從長輩嘴裡，聽到這句催婚台詞，總忍不住在心理嗤之以鼻的回嘴「難道我自己把錢花掉還是難事？」但今天要講的大齡單身例子，倒是想分享給這些朋友做一個思考。

身為一個不婚主義者，45歲的凱菲在同事眼裡無疑是優秀的，高薪、高學歷，好談吐再加上保養得宜的外表，她不僅做事爽利更是下屬眼裡可靠的主管，有責任一起扛，有事情一起擔，沒有家庭累贅的她，更往往是辦公室最後一個關燈走的人。真的要形容，她就像個令人敬佩的大姊姊，優秀的跟一般人腦袋裡描繪的那種沒人要的「大齡剩女」，算是完全八竿子打不著。

但就是這麼一個優秀的好人，凱菲的結局卻出乎了大家的預料。一場車禍不僅帶走了她，更帶來令人不勝唏噓的故事。

原來，因為家裡因素，所以自從幾年前父母都走後，凱菲就與哥哥姐姐三人鬧翻，完全斷了聯繫。本來人還在時，彼此老死不相往倒也相安無事。可人一走，面對身旁無至親的凱菲，最後處理人還是在協助時，找上了人在南部第三順位的哥哥姊姊。

聽聞凱菲留有一棟千萬房產，她的三個兄姊直接委託了一位朋友推薦的北部老代書辦理繼承登記，不僅如此，他們更是直接言明請代書順道把房子也一起賣一賣，人根本就沒有打算上來，一副就要坐等家中等分錢的樣子。

本來，老代書見多識廣，接到委託當下雖然錯愕，但憑著老經驗面上也是笑笑表示沒問題，只是到了房子現場後，他卻有些為難，裡面的私人物品雖不多，但看起來都頗有紀念價值，各地旅行的相片紀念品、滿滿筆記的參考書籍、還有一張張的獎狀證書...，看得出來女主人的生前，雖然沒有伴侶但日子依然充實。

但儘管如此，房子既然要賣，這些東西勢必得清乾淨來，於是老代書還是打了電話給凱菲兄姊們，看是不是要到現場來一趟，留些東西也算親人間的念想。但不意外的是三人直接婉拒，大姊更是明言「這些不值錢的東西通通處理掉就好」。代書無奈下，還是請清潔人員就這樣把凱菲這輩子所有努力的痕跡，通通扔進垃圾專用袋裡，一件不留。

凱菲這輩子可能想都沒想過，自己打拚半輩子幾千萬的財產，最後竟然如此不被尊重的全落到了最討厭的人手上。其實生活裡的「凱菲」並不算少見，不想把錢留給不想給的人，但偏偏驚覺時人已經在天上無能為力。那到底要如何防範憾事發生呢？

你以為我要勸婚生子？不不不！其實更簡單，一張紙、一枝筆，立個遺囑就好了。今天如果凱菲生前就立好遺囑並指定遺囑執行人，那麼憾事發生後，執行人可以直接拿著遺囑跳過那些名義上所謂的繼承人，到地政事務所辦理連件，直接把繼承和贈與一次辦到位。於是房子就這樣悄無聲息的送給了凱菲想給的人。

你說不對呀！那些哥哥姊姊發現後不會來吵遺產嗎？而且人家不是說，有最少要給的比例（特留分）嗎？

這樣說吧！活著時斷聯絡4、5年的人，你怎麼覺得人走了他們就會立刻知道？退一萬步來說，等到若干時日後，他們發現妹妹去世且留有遺產且想要來分，房子都過戶了，那也得再想辦法舉證，到法庭上去討自己想要的利益了。

很多人不知道，在台灣，遺囑有五種形式，其實並不是每種都一定要請律師、去公證才有效。正所謂多一分準備，少一份悔恨。

對於身後事，雖然現代人隨著社會開放，越來越能接受提前規劃的重要性。但若沒有新聞事件或周邊案例的刺激下，多數人還是處於「我覺得這觀念挺好的，但應該還不急，一切可以慢慢來」的階段。

但真的等得起嗎？正如同凱菲的例子，我們永遠不知道明天與死神哪一個先到，做事周全些憾事就少一些，你說是吧！

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