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去醫院PCR篩檢要等一天、轉診理賠保險也要等 把病歷放上區塊鏈無痛解決

聯合新聞網／ 博碩文化出版
關於醫療與區塊鏈的應用與結合，現在有非常多的創新團隊都在研究中。 示意圖／ingimage
關於醫療與區塊鏈的應用與結合，現在有非常多的創新團隊都在研究中。 示意圖／ingimage

其實在看醫生的過程，後台會經過非常複雜的手續，有非常多的資料與文件要跑，此外也要很小心謹慎不能出差錯，避免遇到拿錯藥或輸入錯誤等狀況而變得更加麻煩，這也是為什麼去醫院做PCR篩檢要等一天，轉診、理賠保險資料也要等的原因。以下會先說明舊有的醫療制度，再談談未來趨勢。

舊有的醫療背景

1.病歷侷限於單間醫院，無法跨院或共享，藥品使用記錄也並非所有醫生都看得到，不確定開的藥是否會有衝突。

2.申請保險時要在醫院與保險公司兩邊來回領取資料，非常耗費時間、精力。

現在的醫療背景

1.病歷電子化正在慢慢普及中，醫療檢查的結果（例如：X 光檢查結果、核磁共振結果）可以跨院共享，不用因為去不同間醫院而必須做好幾次X 光、核磁共振等檢查。這樣一來就能省去醫療資源的耗費，也為病人減少諸多麻煩。

2.健保快易通，這是一個健保APP，可以在此APP上看到自己的PCR結果，以及就醫、用藥記錄。隨著疫情也加速了健保快易通的進步，除了看得到自己的用藥記錄與就醫記錄，也能看到疫情的篩檢結果以及線上視訊看診，也可以註冊虛擬健保卡。看得到用藥記錄的好處是醫生也看得到你的用藥記錄，開藥時可以避免與你目前正在服用的藥有衝突。

本文出自《前進元宇宙！區塊鏈輕旅行》
本文出自《前進元宇宙！區塊鏈輕旅行》

如果把病歷放上區塊鏈

有機會讓區塊鏈的各項特質套用到病歷上，例如不可竄改性，可以避免病歷被竄改，原本病歷都是採集中式資料庫管理，但是區塊鏈屬於分散式資料庫，如何在分散式資料庫中管理，同時又保障病人隱私？這時加密與身分認證就變得非常重要。

資料在運送時要進行非對稱式加密，而加密則用電子簽章的方式進行身分驗證。現今醫生都可以在線上對病歷進行電子簽章，可以確保病歷是由醫生進行驗證的，因為區塊鏈的不可竄改性，因此可以避免電子病歷被竄改。上鏈後最大的好處是資料的共享、保險理賠資料、以及各種通知書、同意書將會變得更有效率，提升病患的看診體驗。

關於醫療與區塊鏈的應用與結合，現在有非常多的創新團隊都在研究中，醫療資訊的共享平台，以及各種資訊整合平台也十分具有創新性，讓醫療不再只停留在醫院。

（本文出自《前進元宇宙！區塊鏈輕旅行》，作者：柯詠媃）

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