「媽媽幫你存起來」是真的！ 她突收從小到大所有紅包樂壞

過年不少小孩會收到長輩給的紅包，這時有的爸媽會說「先放我這，幫你存起來」，等到長大後很多人仍然不知這筆錢的去向。不過，一名網友分享媽媽將從小到大保管的紅包還給你，讓她相當驚訝「沒想到有一天會再度飛回我身邊」。

網友在Dcard發文，透露小時候媽媽都會收走她的紅包代為「保管」，總是感到失落「覺得千元大鈔從眼前飛走的感覺」，沒想到近日媽媽竟然將從小到大收到的紅包都還給原Po令她受寵若驚，「突然之間多出這麼多錢」，她坦言「以前都以為『保管』只是美化說辭而已，結果竟然真的保管得好好的」，至於會如何花用紅包錢，她認為自己並不是物慾特別高的人，「這些額外的財富還是存起來以後留給我愛的人花就好」。

貼文曝光後，網友紛紛表示羨慕「太扯了竟然真的都在？」、「居然真的有人會還」、「小時候媽媽把我的紅包收走了，長大後還跟我要紅包」、「別人的媽媽都不會讓人失望」、「我紅包都被收走了就算了，我爸從來沒有包超過200以上給我」、「我從小到大親戚包的紅包全部拿去繳學費」、「說話算話是最好的身教」、「真的要好好感謝幫你存錢的爸媽」。

此外也有人分享自身經驗，「我媽媽都會把我從小到大的紅包收著，然後帶著我去郵局存起來，每年都會讓我看看存摺的數字」、「我媽認為學費是父母應該支出的，紅包是我個人的，不應該拿去做其他應用」、「前幾年從媽媽房間看到我某個銀行存摺，才知道原來從小到大的所有紅包錢其實都被安排的妥妥當當的，用在哪裡都一筆一筆寫在存摺簿，而且都真的用在我的身上」、「長大才知道，小時候收到的紅包，我媽都一樣的金額包回去給對方小孩，所以其實紅包都是我媽包的」。