快訊

蘇賴開刀都選北榮 並非政要不愛台大 醫界點出關鍵

桌球／林昀儒確定加盟日本T聯賽 官網盛讚：台灣來的刺客

評／注音符號一直改是新課綱亂搞？第一線教師揭背後真相

「媽媽幫你存起來」是真的！ 她突收從小到大所有紅包樂壞

聯合新聞網／ 綜合報導
紅包示意圖。圖／報系資料照
紅包示意圖。圖／報系資料照

過年不少小孩會收到長輩給的紅包，這時有的爸媽會說「先放我這，幫你存起來」，等到長大後很多人仍然不知這筆錢的去向。不過，一名網友分享媽媽將從小到大保管的紅包還給你，讓她相當驚訝「沒想到有一天會再度飛回我身邊」。

網友在Dcard發文，透露小時候媽媽都會收走她的紅包代為「保管」，總是感到失落「覺得千元大鈔從眼前飛走的感覺」，沒想到近日媽媽竟然將從小到大收到的紅包都還給原Po令她受寵若驚，「突然之間多出這麼多錢」，她坦言「以前都以為『保管』只是美化說辭而已，結果竟然真的保管得好好的」，至於會如何花用紅包錢，她認為自己並不是物慾特別高的人，「這些額外的財富還是存起來以後留給我愛的人花就好」。

貼文曝光後，網友紛紛表示羨慕「太扯了竟然真的都在？」、「居然真的有人會還」、「小時候媽媽把我的紅包收走了，長大後還跟我要紅包」、「別人的媽媽都不會讓人失望」、「我紅包都被收走了就算了，我爸從來沒有包超過200以上給我」、「我從小到大親戚包的紅包全部拿去繳學費」、「說話算話是最好的身教」、「真的要好好感謝幫你存錢的爸媽」。

此外也有人分享自身經驗，「我媽媽都會把我從小到大的紅包收著，然後帶著我去郵局存起來，每年都會讓我看看存摺的數字」、「我媽認為學費是父母應該支出的，紅包是我個人的，不應該拿去做其他應用」、「前幾年從媽媽房間看到我某個銀行存摺，才知道原來從小到大的所有紅包錢其實都被安排的妥妥當當的，用在哪裡都一筆一筆寫在存摺簿，而且都真的用在我的身上」、「長大才知道，小時候收到的紅包，我媽都一樣的金額包回去給對方小孩，所以其實紅包都是我媽包的」。

紅包 Dcard

延伸閱讀

洗衣機驚見過年消失的千元紅包 苦主笑「面額少了10倍」

上市上櫃公司開工紅包僅1元 他怨「最悶開工日」 網嘆：比我多

房客退房時各包3千元紅包給民宿員工 房主直呼：好暖心

包600元紅包給朋友3小孩！友嫌少「你好意思耶」 他1招神反擊

相關新聞

「媽媽幫你存起來」是真的！ 她突收從小到大所有紅包樂壞

過年不少小孩會收到長輩給的紅包，這時有的爸媽會說「先放我這，幫你存起來」，等到長大後很多人仍然不知這筆錢的去向。不過，一名網友分享媽媽將從小到大保管的紅包還給你...

27k要養全家 26歲女沒出過國沮喪「人生會很失敗嗎？」

邊境解封後不少人出國旅遊，也有人趁著春節連假到國外度過長假，不過近日一名女網友沮喪透露，因家中經濟狀況的關係，她的薪水都要用來養家，以致於現已26歲還沒出過國，她相當羨慕身旁的同事可以去國外玩...

她連女兒人生一起規劃！紅包+股利定期定額0056、40萬7年滾出130萬

曾在大學擔任大學助理教授的江季芸，2015年替自己規劃退休投資計劃時，同步幫女兒理財。那一年女兒7歲，她將女兒出生以來替她存下來的資金，總共40萬投入股市，7年滾出130萬。

不是只有一次性的價值！ NFT認證 佳士得拍賣藝術品交易創6935萬美元天價

之前曾聽過一句話，「賣得掉的數位藝術才是NFT，賣不掉的是JPG」。NFT成為近幾年出現在各大科技論壇的趨勢之一，許多企業家與品牌也紛紛抓緊這次的機會跟著進場，不管是一段音樂、一張圖片、一幅畫、甚至是一則推特留言，都能成為NFT。

喜歡吃雞排、愛喝手搖…注定一輩子當窮鬼 5個一貧如洗的壞習慣，你中招了嗎？

其實，你知道嗎？理財也是同樣的道理：40歲之前，手上沒錢還可以「牽拖」自己的出身背景不如人，但是到了40歲以後如果還在喊窮，就是自己的責任、不能再推給別人了。至於這個說法正不正確，不妨從身邊的朋友來做一個區隔…

世上最富有的民族！每個孩子都有5個存錢罐 跟猶太人學理財、教會小朋友管錢

關於「給孩子零用錢」這檔事，每個人的看法不一樣，至於零用錢多久給一次？又該給多少？每個人也各有不同見解，又或許這個問題正困擾著你：給太多怕孩子亂花錢、給太少又擔心他們不夠用……

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。