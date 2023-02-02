不是只有一次性的價值！ NFT認證 佳士得拍賣藝術品交易創6935萬美元天價

之前曾聽過一句話，「賣得掉的數位藝術才是NFT，賣不掉的是JPG」。NFT成為近幾年出現在各大科技論壇的趨勢之一，許多企業家與品牌也紛紛抓緊這次的機會跟著進場，不管是一段音樂、一張圖片、一幅畫、甚至是一則推特留言，都能成為NFT。在這個章節中，筆者將會帶大家一起認識NFT，以及一起來聊聊NFT到底在夯什麼！

NFT是什麼？

NFT是Non-Fungible Token的縮寫，中文翻譯為「非同質化代幣」。NFT的特點包含了：不可分割、不可替代、獨一無二，因此賣點就是它的稀缺性。

同質化vs.非同質化的差別在哪呢？

以太幣（ETH）、比特幣（BTC）都是同質化代幣，就是你擁有的比特幣本質與價值上都是相同的。就像今天我借你10元投飲料機，你明天再從家裡帶10元還我，這兩個雖然是不同個硬幣，但他們的價值是一樣的。

本文出自《前進元宇宙！區塊鏈輕旅行》 而NFT則是非同質化代幣，意思就是每個NFT都是不一樣的，價值也不同，所以世界上沒有兩個一模一樣且價值相同的NFT。

NFT對於藝術家來說是一件非常突破性的技術，以往許多人都會有藝術家這個職業不能當飯吃的印象，因為許多藝術品在過去都是一次性的交易價值。

但現在有NFT就不一樣了，藝術家可以在自己的藝術品被一次又一次的轉賣過程中，從中獲取一些分潤。如此一來藝術品的價值對於藝術家來說，就不是一次性的價值，而是會隨著市場一直帶來價值。

圖9-1的這幅畫，在2021年時以6935萬美元的天價交易成功了，雖然這件作品隨時都可以在網路免費下載或複製。但實際上，它是一個NFT形式的數位作品，有著獨一無二、不可替代的價值。此外NFT有認證的機制， 這項機制會記錄交易的所有記錄，因此可以清楚看見有誰曾經持有過這項藝術，NFT 有區塊鏈記錄不可竄改的特性，除了你的交易記錄會被保存下來，將作品以NFT形式保存，也能避免你的作品被複製以及竄改。

NFT起源

NFT的起源是來自於一款虛擬遊戲加密貓（CryptoKitties），在這款遊戲裡，每一隻貓咪都是獨一無二的，而玩家可以自由地在遊戲中收集、繁殖加密貓，而NFT的概念就這樣被發展至今。

NFT現今發展

在現代的數位時代，網路上的文字、圖片、音訊都有可能被無限制地複製與轉傳，而NFT在這個時候就能幫助我們來分辨誰才是一開始的原創。現今的局勢發展，是許多知名品牌與名人紛紛進駐，打造屬於自己的NFT，但是名氣對於NFT的影響甚高，在現實世界有名的人或品牌很容易就有很好的價錢，但是在現實世界沒有什麼名聲的人，很難將自己的NFT提升價值。而且現在NFT的投資者大多數的目的都是為了賺錢，而非真的想要好好收藏藝術品。

目前NFT現在也還只是剛起步，等未來整個體系、法律與科技更加成熟與普及化時，仍然很有未來性。因為疫情加速了科技，有些博物館與美術館正在籌備虛實整合的線上看展功能，不用出門也能在家欣賞各個國家的博物館與美術館，我認為這很有機會在未來搭上NFT的趨勢，畢竟喜歡欣賞、收藏美術品的大有人在，也有人喜歡收集偶像專輯⋯⋯等等，或許未來能夠讓NFT變成收藏藝術的新管道！

什麼是盲盒？

如果有在關注NFT，可能有時候會聽到「盲盒」這個名詞。在這個小節中，筆者會介紹什麼是盲盒。

盲盒就是一個裝著隨機NFT的盒子，這個隨機的NFT會有不同的稀有度，全靠你的運氣，如果能花相同價錢買到非常稀有的NFT，那就真的會有賺到的感覺！這就像玩扭蛋機一樣，你扭出來的商品都不太一樣，但你在扭之前是不會知道你會得到什麼樣的禮物。

NFT盲盒會這麼受歡迎，甚至為NFT帶來價格波動，是因為很多時候會有幾間公司一起推出聯名盲盒，有可能被許多人看好，因此會特別具有價值。

為何大家對NFT有所期待？

在科技快速發展的時代，NFT已被許多具有科技趨勢公信力的企業與名人看好，而且NFT也能和元宇宙結合。或許在元宇宙裡，你穿的衣服、頭髮的髮型、房子、車子甚至是家裡的一幅畫都會以NFT的方式儲存與進行，這將會是很大的商機。

此外他們也相信在未來NFT也不會只停留在虛擬世界，像是被譽為NFT之王的「無聊猿」也從NFT開始變成像一個品牌，甚至和不同的企業聯名，帶動商機。例如：無聊猿在2022年6月宣布要和流行音樂雜誌《滾石》推出聯名NFT。知名的運動品牌Nike也在2021年12月宣布收購了虛擬球鞋設計公司 RTFKT Studios，而RTFKT Studios也曾經和許多不同國家的藝術家合作，一起推出不一樣的NFT，製作的虛擬球鞋也在被名人穿過後身價翻倍（當然不是真的「穿」在腳上，是「P 圖」到自己腳上）。

（本文出自《前進元宇宙！區塊鏈輕旅行》，作者：柯詠媃）